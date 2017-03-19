Мексиканские СМИ о бое с Джейкобсом: На фоне Головкина любой соперник кажется слабым

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Издание считает, что возможная победа Джейкобса станет чудом, но при этом отмечает, что американец может стать сложным соперником для GGG.

«Головкин выставляет все свои титулы против Джейкобса. Американец, которого называют «Чудо-человеком», действительно придется сотворить чудо, чтобы побить непобежденного соперника.

На фоне Головкина любой боксер кажется слабым соперником, но мы не должны думать, что Джейкобс начинающий боксер. Да, у него есть поражение, но случилось оно в 2010 году, однако с тех пор американец большинство боев завершал досрочно.

В мощном GGG тяжело найти недостатки. Ему уже 34 и кажется невероятным, что он продолжает прогрессировать, несмотря на возраст. Кто-то скажет, что время работает против него, но Головкин — однозначный фаворит.

Лидер среднего веса из Казахстана владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO. Американец же ничем не рискует, но у Джейкобса хватило смелости встретиться с Головкиным — бойцом, с которым немногие захотели бы драться, — пишет El Manana.

За всеми событиями вокруг боя Головкин — Джейкобс, который состоится утром 19 марта, можно следить в онлайне Vesti.kz. А прямую трансляцию этого поединка можно посмотреть здесь. О том, во сколько бой начнется, можно узнать в этой новости.

Напомним, что Vesti.kz проводят конкурс, посвященный бою Головкин — Джейкобс. Читателям нужно угадать результат боя, и тогда они смогут выиграть 10 тысяч тенге.