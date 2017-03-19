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https://sport.mail.ru/news/boxing/29126675/
19 марта 2017, 1:55 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Михалкин успешно вернулся на ринг после дисквалификации за мельдоний

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Игорь Михалкин успешно вернулся на ринг после дисквалификации за употребление мельдония. В рейтинговом 8-раундовом поединке в шведском Мальме он выиграл у украинца Евгения Махтеенко по очкам единогласным решением судей.

Все судьи отдали победу Михалкину — 80:72, 78:74, 79:73.

В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 19 побед (девять — нокаутом) и одно поражение. Махтеенко имеет в активе восемь побед (семь — нокаутом) и семь поражений.

Проживающий в Германии Михалкин планирует провести еще один рейтинговый поединок, после чего претендовать на титул чемпиона мира.

В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония. Допинг-проба Михалкина дала положительный результат в марте 2016 года. Она была взята 12 марта после успешной защиты российским боксером титула чемпиона Европы в весовой категории до 79,38 кг, когда он единогласным решением судей победил француза Патрика Буа. Впоследствии результат боя бы аннулирован, а Михалкин лишен титула.
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