Российский боксер Михалкин успешно вернулся на ринг после дисквалификации за мельдоний
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Игорь Михалкин успешно вернулся на ринг после дисквалификации за употребление мельдония. В рейтинговом 8-раундовом поединке в шведском Мальме он выиграл у украинца Евгения Махтеенко по очкам единогласным решением судей.
Все судьи отдали победу Михалкину — 80:72, 78:74, 79:73.
В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 19 побед (девять — нокаутом) и одно поражение. Махтеенко имеет в активе восемь побед (семь — нокаутом) и семь поражений.
Проживающий в Германии Михалкин планирует провести еще один рейтинговый поединок, после чего претендовать на титул чемпиона мира.
В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония.
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