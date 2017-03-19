Российский боксер Михалкин успешно вернулся на ринг после дисквалификации за мельдоний

Все судьи отдали победу Михалкину — 80:72, 78:74, 79:73.

В послужном списке 31-летнего россиянина теперь 19 побед (девять — нокаутом) и одно поражение. Махтеенко имеет в активе восемь побед (семь — нокаутом) и семь поражений.

Проживающий в Германии Михалкин планирует провести еще один рейтинговый поединок, после чего претендовать на титул чемпиона мира.