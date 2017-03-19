Мариуш Вах вернулся с победой над Тепером

Главным его событием будет поединок за пояс чемпиона Европы с участием Роберта Штиглица.



Вах же здесь выступил в андеркарте. Опытному поляку противостоял немец турецкого происхождения Эркан Тепер (16−2, 10 КО), который своё первое поражение потерпел лишь в октябре прошлого года



Закрыть ту осечку Теперу не удалось, Вах перебоксировал хозяина ринга по всем статьям, что отразилось на судейских записках — победа Мариуша единогласным решением.