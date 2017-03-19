Мариуш Вах вернулся с победой над Тепером
Польский
экс-претендент на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе Мариуш Вах (33−2, 17 КО) прервал почти годичную паузу, выступив сегодня на вечере бокса в Лейпциге.
Главным его событием будет поединок за пояс чемпиона Европы с участием Роберта Штиглица.
Вах же здесь выступил в андеркарте. Опытному поляку противостоял немец турецкого происхождения Эркан Тепер (16−2, 10 КО), который своё первое поражение потерпел лишь в октябре прошлого года
Закрыть ту осечку Теперу не удалось, Вах перебоксировал хозяина ринга по всем статьям, что отразилось на судейских записках — победа Мариуша единогласным решением.
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