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19 марта 2017, 0:58 | Бокс | Чемпионат.com

Мариуш Вах вернулся с победой над Тепером

Польский экс-претендент на пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе Мариуш Вах (33−2, 17 КО) прервал почти годичную паузу, выступив сегодня на вечере бокса в Лейпциге.

Главным его событием будет поединок за пояс чемпиона Европы с участием Роберта Штиглица.

Вах же здесь выступил в андеркарте. Опытному поляку противостоял немец турецкого происхождения Эркан Тепер (16−2, 10 КО), который своё первое поражение потерпел лишь в октябре прошлого года

Закрыть ту осечку Теперу не удалось, Вах перебоксировал хозяина ринга по всем статьям, что отразилось на судейских записках — победа Мариуша единогласным решением.
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Новости Бокса

Российский боксер Михалкин успешно вернулся на ринг после дисквалификации за мельдоний

Российский боксер Михалкин успешно вернулся на ринг после дисквалификации за мельдоний

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион Европы по версии Европейского боксерского союза (EBU) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Игорь Михалкин успешно вернулся на ринг после дисквалификации за употребление мельдония. В рейтинговом 8-раундовом поединке в шведском Мальме он выиграл у украинца Евгения Махтеенко по очкам единогласным решением судей.
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