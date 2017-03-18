Валуев сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс
Постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров», депутат Государственной думы России, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев сделал видеопрогноз на бой Геннадий Головкин (36−0−0 33 КО) — Дэниел Джейкобс (32−1−0 29 КО) в среднем весе за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF.
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«Мэдисон Сквер Гарден» в эту субботу, 18 марта, состоится поединок между Геннадием Головкиным и Дэниелом Джейкобсом. Бой достаточно интересный. На кону три пояса, которыми обладает Головкин. О нем вы все знаете — это «панчер», встречи с которым избегают многие боксеры. Средний вес сегодня является его полноправной вотчиной. Он доказывал это не раз.
Дэниел Джейкобс после побед над своим недугом, что делает ему честь, провел несколько боев, одержав победы нокаутом. Он сейчас на взлете. Это серьезный боец, который действительно может составить конкуренцию Головкину, умеющий драться в ближних дистанциях.
Но ближние дистанции — это то, что Головкин обожает. При этом у Дэниела Джейкобса не так все хорошо на дальних дистанциях, поэтому если прогнозировать
Тем не менее опасных моментов в бое будет множество. Смотрите бой, он будет очень интересным, действительно весь мир этого ждет, но в целом хорошего просмотра, удачи и смотрите бокс", — сказал Валуев.
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