«Мэдисон Сквер Гарден» в эту субботу, 18 марта, состоится поединок между Геннадием Головкиным и Дэниелом Джейкобсом. Бой достаточно интересный. На кону три пояса, которыми обладает Головкин. О нем вы все знаете — это «панчер», встречи с которым избегают многие боксеры. Средний вес сегодня является его полноправной вотчиной. Он доказывал это не раз.



Дэниел Джейкобс после побед над своим недугом, что делает ему честь, провел несколько боев, одержав победы нокаутом. Он сейчас на взлете. Это серьезный боец, который действительно может составить конкуренцию Головкину, умеющий драться в ближних дистанциях.

Но ближние дистанции — это то, что Головкин обожает. При этом у Дэниела Джейкобса не так все хорошо на дальних дистанциях, поэтому если прогнозировать как-то этот бой, то вероятней всего он переместится в поздние раунды. Здесь я отдают предпочтения и пальму первенства Геннадию Головкину по той простой причине, что опыт и сила на его стороне.



Тем не менее опасных моментов в бое будет множество. Смотрите бой, он будет очень интересным, действительно весь мир этого ждет, но в целом хорошего просмотра, удачи и смотрите бокс", — сказал Валуев.