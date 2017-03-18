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18 марта 2017, 22:08 | Бокс | Р-Спорт

Astana Arlans победила российскую Patriot Boxing Team в матче Всемирной серии бокса

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Казахстанская команда Astana Arlans победила российский коллектив Patriot Boxing Team в четвертом матче первого этапа Всемирной серии бокса (WSB).

Боксеры из Казахстана одержали четыре победы в пяти весовых категориях.

Олжас Саттыбаев был сильнее Вячеслава Ташкаракова в весовой категории до 52 кг. Бой был остановлен в третьем раунде. Закир Сафиуллин по очкам победил Артура Субханкулова (до 60 кг).

Асламбек Шимбергенов выиграл все пять раундов у Шахабаса Махмудова (до 69 кг). В весовой категории до 81 кг Арман Рысбек победил Павла Силягина раздельным решением судей.

Единственная победа Patriot Boxing Team случилась в самой тяжелой весовой категории — свыше 91 кг. Четвертьфиналист Олимпиады-2012 Магомед Омаров победил по очкам Олжаса Букаева.

Patriot Boxing Team в следующем матче встретится 1 апреля с китайской командой China Dragons.
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