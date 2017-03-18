Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29125672/
18 марта 2017, 21:25 | Бокс | Vesti.kz

Бой Головкин — Джейкобс обслужат американские рефери и судьи

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Боксерская комиссия Нью-Йорка назвали рефери и судей, которые будут работать на бое между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает корреспондент Vesti.kz.

Рефери в ринге будет Чарли Фитч (285 боев в карьере), а судьями — Макс ДеЛука (1018), Дон Трелла (716) и Стив Вайсфельд (1246). Супервайзером встречи от WBA назначен канадец Джордж Мартинез (127).

Стоит отметить, что Фитч в 2010 году был рефери на бое Головкина с Гжегожом Проксой, Трелла работал на бое Джейкобса с Питером Куиллином в 2015 году и на поединке GGG с Дэниэлом Гилом в 2014, а ДеЛука — на бое казахстанца с Кертисом Стивенсом в 2013.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Абель Санчес: Первый раунд боя Головкин — Джейкобс будет сумасшедшим

Абель Санчес: Первый раунд боя Головкин — Джейкобс будет сумасшедшим

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес поделился мнением о возможном ходе предстоящего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Головкин намного выше уровнем, чем Джейкобc. Но американец может преподнести сюрприз - Жакиянов

Бой Головкин - Джейкобс обслужат американские рефери и судьи

Кажется, Головкин любит избивать британцев. Постараемся сделать бой с ним летом - промоутер Сондерса