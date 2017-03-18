Бой Головкин - Джейкобс обслужат американские рефери и судьи

Рефери в ринге будет Чарли Фитч (285 боев в карьере), а судьями — Макс ДеЛука (1018), Дон Трелла (716) и Стив Вайсфельд (1246). Супервайзером встречи от WBA назначен канадец Джордж Мартинез (127).

Стоит отметить, что Фитч в 2010 году был рефери на бое Головкина с Гжегожом Проксой, Трелла работал на бое Джейкобса с Питером Куиллином в 2015 году и на поединке GGG с Дэниэлом Гилом в 2014, а ДеЛука — на бое казахстанца с Кертисом Стивенсом в 2013.