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https://sport.mail.ru/news/boxing/29125169/
18 марта 2017, 19:52 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Первый раунд боя Головкин — Джейкобс будет сумасшедшим

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес поделился мнением о возможном ходе предстоящего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> поделился мнением о возможном ходе предстоящего боя с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — Думаю, Дэнни будет агрессивен и сразу пойдет вперед — это то, к чему мы готовимся. Если нет — что ж, хорошо. Первый раунд боя будет сумасшедшим, второй, третий, четвертый, пятый — более тактическими. А затем, в середине, начнется непосредственно сам бой, — считает Санчес.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По астанинскому времени поединок начнется 19 марта в 09:40.

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