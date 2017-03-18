— Думаю, Дэнни будет агрессивен и сразу пойдет вперед — это то, к чему мы готовимся. Если нет — что ж, хорошо. Первый раунд боя будет сумасшедшим, второй, третий, четвертый, пятый — более тактическими. А затем, в середине, начнется непосредственно сам бой, — считает Санчес.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По астанинскому времени поединок начнется 19 марта в 09:40.