Абель Санчес: Первый раунд боя Головкин — Джейкобс будет сумасшедшим
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес поделился мнением о возможном ходе предстоящего боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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— Думаю, Дэнни будет агрессивен и сразу пойдет вперед — это то, к чему мы готовимся. Если нет — что ж, хорошо. Первый раунд боя будет сумасшедшим, второй, третий, четвертый, пятый — более тактическими. А затем, в середине, начнется непосредственно сам бой, — считает Санчес.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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