Цинтрон и Грэйтон сильнейшего не выявили

На вечере бокса в Пенсильвании ему противостоял малоизвестный Дэвид Грэйтон (15−1−1, 11 КО).



Боксёры не сумели выявить сильнейшего, поединок был остановлен в 5-м раунде в связи с рассечением над правым глазом, которое получил Цинтрон после столкновения головами. Ввиду его неспособности продолжать бой, решение судей выносилось по результатам пяти раундов, к тому времени судейские записки показывали ничью.



В 2016-м Кермит Цинтрон вернулся в ринг после двухгодичного перерыва, в прошлом году он успел провести 4 боя, одержав победы во всех из них.