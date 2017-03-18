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https://sport.mail.ru/news/boxing/29124954/
18 марта 2017, 19:38 | Бокс | Чемпионат.com

Цинтрон и Грэйтон сильнейшего не выявили

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кермит Цинтрон (39−5−3, 30 КО) в ночь с пятницы на субботу провёл свой первый бой в 2017-м году.

На вечере бокса в Пенсильвании ему противостоял малоизвестный Дэвид Грэйтон (15−1−1, 11 КО).

Боксёры не сумели выявить сильнейшего, поединок был остановлен в 5-м раунде в связи с рассечением над правым глазом, которое получил Цинтрон после столкновения головами. Ввиду его неспособности продолжать бой, решение судей выносилось по результатам пяти раундов, к тому времени судейские записки показывали ничью.

В 2016-м Кермит Цинтрон вернулся в ринг после двухгодичного перерыва, в прошлом году он успел провести 4 боя, одержав победы во всех из них.
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