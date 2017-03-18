Джейкобс отказался от утреннего взвешивания и не получит титул IBF

Через несколько часов в Нью-Йорке начнется суперпоединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом из США. Корреспондент Vesti.kz подготовил превью к предстоящему сражению двух звезд среднего дивизиона.