Джейкобс отказался от утреннего взвешивания и не получит титул IBF
По правилам IBF произошло утреннее взвешивание, по правилам которого боксеры должны уложиться в лимит до 170 фунтов, сообщается в официальной группе GGG ВКонтакте.
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Геннадий Головкин уложился, показав вес 169.6 фунтов. Дэниель Джейкобс отказался от взвешивания. Таким образом, в случае победы Джейкобс не сможет заполучить титул IBF.
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