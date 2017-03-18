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18 марта 2017, 18:27 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс отказался от утреннего взвешивания и не получит титул IBF

По правилам IBF произошло утреннее взвешивание, по правилам которого боксеры должны уложиться в лимит до 170 фунтов, сообщается в официальной группе GGG ВКонтакте.

По правилам IBF произошло утреннее взвешивание по правилам которого боксеры должны уложиться в лимит до 170 фунтов сообщается в официальной группе GGG <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Геннадий Головкин уложился, показав вес 169.6 фунтов. Дэниель Джейкобс отказался от взвешивания. Таким образом, в случае победы Джейкобс не сможет заполучить титул IBF.

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