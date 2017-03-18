Головкин vs Джейкобс: все или ничего в одном бою в Нью-Йорке
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Нью-Йорке начнется суперпоединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом из США. Корреспондент Vesti.kz подготовил превью к предстоящему сражению двух звезд среднего дивизиона.
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Джейкобс, это оппозиция, о которой можно только мечтать
30-летний американец Дэниэл Джейкобс — соперник такого калибра, которого у 34-летнего Головкина возможно еще не было. Miracle Man, как именуют Джейкобса болельщики, заметно возмужал после брутального поражения Дмитрию Пирогу в 2010 году.
С тех пор за неполных семь лет Дэниэл досрочно выиграл 12 боев. Правда, первые семь можно назвать «разогревочными». В том числе и с некогда грозным колумбийцем Милтоном Нуньесом: американец также, как и GGG, за один раунд разобрался с соперником (в бою с Нуньесом Головкин в 2010 году выиграл свой первый серьезный пояс).
Последними двумя с половиной годами Джейкобс можно гордиться. В очень важном бою он побил крепкого австралийца Джаррода Флетчера и вернул себя на титульный уровень. Тот самый Джейкобс, на котором поставили крест после тяжелой болезни и одностороннего единственного поражения в карьере. До встречи с Головкиным Дэниэл дважды побил неуступчивого Серхио Мору, прошелся катком «регулярный» чемпион по прежде небитому соотечественнику — Питеру Куиллину. Причем сделал это эффектно и стильно.
И все равно,
К чести Джейкобса он не кричит на каждом углу, что побьет Головкина, и у того уже нет шансов. Дэниэл лишь говорит, что может победить чемпиона, ведь он тоже сильный боксер. 32 поверженных им соперников не дадут в этом усомниться. Американец не рассуждает, что он будет делать после встречи с казахстанцем, ведь он понимает — его ждет сокрушающий оппонент. А бой с ним — это плод всей его профессиональной карьеры.
Джейкобс пригласил в свой лагерь сильных
Геннадий Геннадьевич Головкин приучил нас за последние лет
Казахстанец давно ждал шанса побить сильного американца, и наконец получил его. Крепкобьющий Джейкобс сам будет пытаться избегать выпадов Геннадия, ведь ему нужно будет время, чтобы пробить атаку Головкина. Если у него сразу не получиться огорошить фаворита, как это было с Куиллином, то второй его шанс будет, когда соперник заметно подустанет. Возраст — в углу GGG этот момент тоже осознают. Опытный Абель знает возможности своего подопечного, поэтому вряд намерено будет затягивать развязку. В преддверие самых денежных боев нельзя допустить, чтобы
Головкин не будет «играть» с американцем, ведь тот может и потрясти. Секундная расслабленность, и гора поясов отойдет к другому парню. Естественно, Головкин на такое не согласен. Не для этого он столько работал, чтобы потерять все
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Бой, который мы ждем всю его карьеру…
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Головкин, как маститый
А Головкин не разочарует. Без него сложно представить спортивный Казахстан. Один из самых жестких и агрессивных боксеров современности ничего не боится и завоевывает все больше и больше фанатов по всему миру. Но сегодня ему будут противостоять сильнейший американец в среднем весе. Битва звезд нам обеспечена.
Добавим, титульный поединок в среднем весе между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом по казахстанскому времени начнется утром 19 марта. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Уже известны гонораров боксеров. Со всеми главными событиями перед боем можно ознакомиться в специальном онлайне от Vesti.kz.
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