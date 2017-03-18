Головкин vs Джейкобс: все или ничего в одном бою в Нью-Йорке

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Джейкобс, это оппозиция, о которой можно только мечтать

30-летний американец Дэниэл Джейкобс — соперник такого калибра, которого у 34-летнего Головкина возможно еще не было. Miracle Man, как именуют Джейкобса болельщики, заметно возмужал после брутального поражения Дмитрию Пирогу в 2010 году.

С тех пор за неполных семь лет Дэниэл досрочно выиграл 12 боев. Правда, первые семь можно назвать «разогревочными». В том числе и с некогда грозным колумбийцем Милтоном Нуньесом: американец также, как и GGG, за один раунд разобрался с соперником (в бою с Нуньесом Головкин в 2010 году выиграл свой первый серьезный пояс).

Последними двумя с половиной годами Джейкобс можно гордиться. В очень важном бою он побил крепкого австралийца Джаррода Флетчера и вернул себя на титульный уровень. Тот самый Джейкобс, на котором поставили крест после тяжелой болезни и одностороннего единственного поражения в карьере. До встречи с Головкиным Дэниэл дважды побил неуступчивого Серхио Мору, прошелся катком «регулярный» чемпион по прежде небитому соотечественнику — Питеру Куиллину. Причем сделал это эффектно и стильно.

И все равно, кто-то скажет, что Джейкобс не оппозиция Головкину. Боксер со слабым подбородком не сможет сдержать постоянно прессингующего и расчетливого казахстанца. Вопрос в том — а кто сможет? Американец все-таки входит в число шести боксеров в рейтинге издания Boxrec.com с пятью звездами (наивысшая оценка) и сильнее их просто нет в весовой категории: для Головкина он станет третьим соперником из ТОП-6 после Давида Лемье и Доминика Уэйда. Правда, два первых были уверенно пройдены.

К чести Джейкобса он не кричит на каждом углу, что побьет Головкина, и у того уже нет шансов. Дэниэл лишь говорит, что может победить чемпиона, ведь он тоже сильный боксер. 32 поверженных им соперников не дадут в этом усомниться. Американец не рассуждает, что он будет делать после встречи с казахстанцем, ведь он понимает — его ждет сокрушающий оппонент. А бой с ним — это плод всей его профессиональной карьеры.

Джейкобс пригласил в свой лагерь сильных спарринг-партнеров, авторитетных бойцов — Автандила Хурцидзе и Сергея Деревянченко. Такая «помощь» может стать ключевым моментом в «долголетие» Дэниэла в ринге с GGG. Оба «консультанта» — агрессоры и нокаутеры. Они и сами могут дать «прикурить» любому элитному сопернику, но тут объединились, чтобы мы с вами увидели долгожданное зрелище. Зрелище, когда очередной соперник Головкина выходит не за большим гонораром, а за возможностью побить чемпиона.

Нью-Йоркский бой для Головкина: победа или ничего

Геннадий Геннадьевич Головкин приучил нас за последние лет пять-семь, что его имя, это синоним победы и успеха. Его стойкость даже при самых сильных ударах создает ощущение, что он неуязвим, а атаки его соперников — неопасны. Казахстанец с улыбкой принимает на себя град ударов, чем смущает даже бывалых экспертов, но ему уже 34 года. Он сейчас на пике своей популярности и востребованности. И бой с Джейкобсом не его предел. И два с половиной гонорара, тоже.

Казахстанец давно ждал шанса побить сильного американца, и наконец получил его. Крепкобьющий Джейкобс сам будет пытаться избегать выпадов Геннадия, ведь ему нужно будет время, чтобы пробить атаку Головкина. Если у него сразу не получиться огорошить фаворита, как это было с Куиллином, то второй его шанс будет, когда соперник заметно подустанет. Возраст — в углу GGG этот момент тоже осознают. Опытный Абель знает возможности своего подопечного, поэтому вряд намерено будет затягивать развязку. В преддверие самых денежных боев нельзя допустить, чтобы кто-то засомневался в необходимости Головкина — особенно инвесторы.

Головкин не будет «играть» с американцем, ведь тот может и потрясти. Секундная расслабленность, и гора поясов отойдет к другому парню. Естественно, Головкин на такое не согласен. Не для этого он столько работал, чтобы потерять все из-за расслабленности и Big Drama Show. Геннадий редкому сопернику дает перейти экватор боя, а с Джейкобсом тем более рисковать не будет. С учетом перспектив на ближайшие год-два, казахстанцу важно эффектно «выключить» визави, получив минимум урона. В 34 года второго шанса уже не будет. «Двери» к боям с Билли Джо Сондерсу и Саулю «Канело» Альваресу, который сейчас чуть приоткрылись, могут закрыться навсегда.

Если с Альваресом все же удастся договориться на сентябрь, поединок с британцем можно наметить на июнь-июль. Это ведь реально на бумаге. Зачем тянуть до 2018 года? На пятки наступают новые претенденты, и каждый видит себя с поясом чемпиона мира. Каждый считает, что «королей» можно низвергнуть, и забрать трон. Но «венценосные» особы еще в силе, и пока сбоев не давали. Потому что каждая секунда их боев, эта целая жизнь в миниатюре. Карагандинская звезда вряд ли думает о поражении.

Бой, который мы ждем всю его карьеру…

До боя двух разрушительных сил среднего бокса осталось меньше суток. Американец Джейкобс попробует отобрать титулы у Головкина из Казахстана. Главный бой текущего уик-энда в профессиональном боксе уже на подходе. А чего хотим получить от него мы, созерцатели? Даже нокаута нам будет мало….

Головкин, как маститый шеф-повар, воскресным утро будет «готовить» аппетитное блюдо. И поможет ему в этом лучший пока ассистент в его карьере — Джейкобс. Быстрый нокаут от казахстанца разочарует тех, кто ждет долгого противостояния с массой красивых комбинаций. Если бой затянется, то зритель может «уснуть и сам», убаюканный размеренным поединком. Джейкобс, как голодный помощник, будет изо всех сил быть близким к фавориту, и стараться отвечать на каждый выпад.

А Головкин не разочарует. Без него сложно представить спортивный Казахстан. Один из самых жестких и агрессивных боксеров современности ничего не боится и завоевывает все больше и больше фанатов по всему миру. Но сегодня ему будут противостоять сильнейший американец в среднем весе. Битва звезд нам обеспечена.

Добавим, титульный поединок в среднем весе между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом по казахстанскому времени начнется утром 19 марта. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Уже известны гонораров боксеров. Со всеми главными событиями перед боем можно ознакомиться в специальном онлайне от Vesti.kz.