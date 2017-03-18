Уго Сентено: Головкин намного умнее, чем многие думают
Американский суперсредневес Уго Сентено (25−1, 13 КО) в интервью Fino Boxing прокомментировал предстоящий бой своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Головкин — умный парень. Многие говорят, что он боец «одного измерения», но это не так: когда вы спаррингуете с ним и он непосредственно перед вами, то он намного умнее. Он думает и четко знает, что будет делать — это не просто парень, который выбрасывает несколько панчей. Он знает, как организовать нокаут. Я желаю удачи Джейкобсу — он в отличной форме, но это будет очень тяжелый бой. Ему нужно придерживаться плана. Но я ставлю на нокаут Головкина, — сказал Сентено.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter