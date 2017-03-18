Уго Сентено: Головкин намного умнее, чем многие думают

— Головкин — умный парень. Многие говорят, что он боец «одного измерения», но это не так: когда вы спаррингуете с ним и он непосредственно перед вами, то он намного умнее. Он думает и четко знает, что будет делать — это не просто парень, который выбрасывает несколько панчей. Он знает, как организовать нокаут. Я желаю удачи Джейкобсу — он в отличной форме, но это будет очень тяжелый бой. Ему нужно придерживаться плана. Но я ставлю на нокаут Головкина, — сказал Сентено.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.