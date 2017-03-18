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https://sport.mail.ru/news/boxing/29124323/
18 марта 2017, 17:57 | Бокс | Sports.kz

Уго Сентено: Головкин намного умнее, чем многие думают

Американский суперсредневес Уго Сентено (25−1, 13 КО) в интервью Fino Boxing прокомментировал предстоящий бой своего соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский суперсредневес <span class=error>Уго</span> <span class=error>Сентено</span> (25−1 13 КО) в интервью <span class=error>Fino</span> Boxing прокомментировал предстоящий бой своего соотечественника <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО) с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Головкин — умный парень. Многие говорят, что он боец «одного измерения», но это не так: когда вы спаррингуете с ним и он непосредственно перед вами, то он намного умнее. Он думает и четко знает, что будет делать — это не просто парень, который выбрасывает несколько панчей. Он знает, как организовать нокаут. Я желаю удачи Джейкобсу — он в отличной форме, но это будет очень тяжелый бой. Ему нужно придерживаться плана. Но я ставлю на нокаут Головкина, — сказал Сентено.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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