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https://sport.mail.ru/news/boxing/29124263/
18 марта 2017, 17:56 | Бокс | Vesti.kz

Боксеры «Астана Арланс» одержали четвертую подряд победу в сезоне WSB

Боксеры «Астана Арланс» одержали победу над «Патриот Боксинг Тим» из России в матче четвертого тура группового этапа Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матчевая встреча проходила в Таразе и завершилась со счетом 4:1 в пользу казахстанского клуба.

Первыми на ринг «Тараз Арены» вышли Олжас Саттыбаев и Вячеслав Ташкараков, выступающие в весовой категории до 52 килограммов. В итоге уверенную, причем досрочную победу одержал казахстанский боксер, который провел на ринге всего три раунда. Поединок был остановлен третьей минуте третьего раунда.

В категории до 60 килограммов второе очко «Астана Арланс» принес Закир Сафиуллин, который одержал победу над представителем «Патриот Боксинг Тим» Артуром Субханкуловым — 3:0 (49:46, 49:46, 49:45).

Третью победу «Астана Арланс» добыл Асланбек Шымбергенов, выигравший у Шахабаса Махмудова. Эта встреча состоялась в весовой категории до 69 килограммов и завершилась со счетом 3:0 (50:45, 49:46, 50:45).

Четвертую победу «Астана Арланс» принес Арман Рысбек. В весовой категории до 81 килограмма он раздельным решением судей выиграл у Павла Силягина — 2:1 (48:47, 47:48, 48:47).

Единственное поражение «Астана Арланс» случилось в весовой категории свыше 91 килограмма, в которой Олжас Букаев уступил Магомеду Омарову — 0:3 (45:50, 45:50, 45:50).

Таким образом, боксеры «Астана Арланс» обеспечили себе место в плей-офф. Следующую матчевую встречи «волки» проведут 31 марта в Узбекистане, где встретятся с «Узбек Тайгерс», а закончат групповой 21 апреля этап боями с «Чайна Драгонс» в Китае.

Напомним, что до этого матча в активе «волков» было девять очков. А победа над российской командой принесла «арланам» досрочный выход из группы.

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