Мансур победил Кауфманна и нацелился на Уайлдера

Главным его событием стал поединок в супертяжёлом весе между ветераном ринга Амиром Мансуром (23−2−1, 16 КО) и Трэвисом Кауфманном (31−2, 23 КО).



44-летний Мансур одержал победу разделённым решением судей, после чего заявил о желании сразиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером (38−0, 37 КО).



«Они думали, что я стар и мне не хватит сил, но я силён характером. Я отдаю должное Трэвису, он дал хороший бой, но в ожидании решения судей я знал, что победу отдадут мне. Судьи хорошо сделали свою работу. Сейчас мне 44, и я хочу получить свой шанс. Мне нужен Деонтей Уайлдер, и пусть попробует меня убрать со своего пути», — приводит слова Мансура BoxingScene.