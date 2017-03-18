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https://sport.mail.ru/news/boxing/29124243/
18 марта 2017, 17:42 | Бокс | Чемпионат.com

Мансур победил Кауфманна и нацелился на Уайлдера

В ночь с пятницы на субботу в Ридинге (штат Пенсильвания) прошёл большой вечер бокса.

Главным его событием стал поединок в супертяжёлом весе между ветераном ринга Амиром Мансуром (23−2−1, 16 КО) и Трэвисом Кауфманном (31−2, 23 КО).

44-летний Мансур одержал победу разделённым решением судей, после чего заявил о желании сразиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером (38−0, 37 КО).

«Они думали, что я стар и мне не хватит сил, но я силён характером. Я отдаю должное Трэвису, он дал хороший бой, но в ожидании решения судей я знал, что победу отдадут мне. Судьи хорошо сделали свою работу. Сейчас мне 44, и я хочу получить свой шанс. Мне нужен Деонтей Уайлдер, и пусть попробует меня убрать со своего пути», — приводит слова Мансура BoxingScene.
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