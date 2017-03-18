Tech-KREP FC: «PRIME Selection 2017»

Дата и место проведения: 18 марта. Краснодар (Россия). Арена: «Баскет-Холл».

На кого смотрим: Ярослав Амосов — Андерсон де Кейрош Диниш, Гога Шаматава — Митчелл Каду.

Где смотреть: «Матч! Боец». Начало: 19:00 (мск).

Статус: **** (три звезды из пяти).



Промоутерская компания Tech-KREP FC, базирующаяся на юге страны, стартует в новом 2017 году серией турниров Selection 2017, которую откроет краснодарское шоу с участием двух ярких бойцов, отлично зарекомендовавших себя под эгидой компании на протяжении последних лет. Обладатель чемпионского пояса в полусреднем весе, трёхкратный чемпион мира по боевому самбо, не знающий поражений 23-летний украинец Ярослав Амосов (17−0) проведёт защиту титула в бою против 30-летнего бразильца Андерсона де Кейроша Диниша (16−4). Соглавным поединком вечера станет противостояние чемпиона Европы по версии GEFC, обладателя пояса Гран-при «PRIME Selection 2015» в наилегчайшем весе местного бойца 23-летнего россиянина Гоги Шаматавы (9−3) и 24-летнего голландца Митчелла Каду (3−3). В рамках турнира свой второй бой в статусе профи проведёт наш коллега и соратник, представитель компании Rambler&Co Евгений Полевов (0−1), выступающий в среднем весе. Его соперником будет более опытный оппонент Ислам Гугов (5−4). Также в карде пройдут четвертьфинальные бои Гран-при в наилегчайшем и тяжёлом весе.



UFC Fight Night 107

Дата и место проведения: 18 марта. Лондон (Великобритания). Арена: O2 Arena.

На кого смотрим: Джими Манува — Кори Андерсон.

Где смотреть: «Telesport». Начало: 20:30 (мск).

Статус: **** (четыре звезды из пяти).



В Лондоне на знаменитой O2 Arena состоится Fight Night 107, главным событием которого станет противостояние полутяжеловесов: местного бойца 37-летнего Джими Манувы (16−2) и 27-летнего американца Кори Андерсона (9−2). Манува на счету которого семь поединков в UFC, пять из которых он выиграл, потерпев два поражения, в последнее время выступает крайне нестабильно. Победы над Яном Блаховичем (первый бой в карьере, выигранный Постером судейским решением) и яркий нокаут в бою с Сен-Прё были омрачены поражениями в боях с Александром Густафссоном (ТКО) и Энтони Джонсоном (КО). И вот сейчас в родных стенах жёсткого ударника Мануву ждёт испытание в лице американского универсала Кори Андерсона. Андерсон будет проводить свой девятый поединок в UFC. На его счету шесть победи два поражения. Проигрывал Андерсон Виланте и Руа. Бой с последним едва не окрестили, как апсет года, несмотря на то, что решение было раздельным. Для американца бой с Манувой тоже станет своего рода проверкой на прочность (откровенно говоря уровень его оппозиции до настоящего времени оставлял желать лучшего), и сулит дать ответ на то, способен ли Овертайм конкурировать с топовыми представителями полутяжёлого дивизиона. Вообще, кард лондонского турнира выглядит очень даже ничего. Помимо главного боя зрители смогу наблюдать ещё 12 противостояний. Среди прочих стоит отметить поединки: Гуннар Нельсон — Алан Джубан, Марлон Вера — Брэд Пикетт, Арнольд Аллен — Макван Амирхани, Джозеф Даффи — Реза Мадади.



Вечер бокса в Нью-Йорке

Дата и место проведения: 19 марта. Нью-Йорк (США). Арена: Madison Square Garden.

На кого смотрим: Геннадий Головкин — Дэниель Джейкобс.

Где смотреть: «Матч ТВ». Начало: 04:00.

Статус: **** (пять звёзд из пяти).



В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Нью-Йорке состоится долгожданное возвращение одного из лучших мировых бойцов среднего веса 34-летнего казахстанца Геннадия Головкина (36−0−0, 33 KO), который проведёт защиту принадлежащих ему мировых титулов WBC, WBA Super, IBF и IBO в бою против американца Дэниеля Джейкобса (32−1−0, 29 KO). 30-летний Джейкобс является обладателем звания регулярного чемпиона мира по версии WBA. По сути, этот бой для непобеждённого на профи-ринге казахстанского нокаутёра является обязательной защитой титула суперчемпиона WBA. Джейкобс своё единственное поражение потерпел почти семь лет назад в поединке за вакантный титул WBO против россиянина Дмитрия Пирога. С того времени Дэниел не проигрывал. Среди значимых побед можно отметить две досрочные победы в боях против крепкого Серхио Моры и выигрыш техническим нокаутом в бою против небитого Питера Куиллина. Схватка станет главным событием большого боксёрского вечера на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден и будет показана по самой престижной и финансово выгодной системе телевизионных трансляций бокса Pay-per-view (Плати-и-смотри). Также в рамках вечера бокса в Нью-Йорке состоится поединок между чемпионом мира по версии WBC в первом легчайшем весе небитым 29-летним Романом Гонсалесом (48−0−0, 36 КО) из Никарагуа и 30-летним Висаксилом Вангеком (41−4−1, 38 КО) из Таиланда.



Остальные бои



18 марта в шведском Мальмё выступающий под немецким флагом украинец Александр Димитренко (39−3−0, 24 KO) проведёт свой следующий поединок против небитого местного бойца Адриана Граната (14−0−0, 13 КО).



18 марта в Лейпциге (Германия) немецкий боксёр турецкого происхождения Эркан Тепер (16−1−0, 10 КО), выступающий в супертяжёлом весе, проведёт поединок против поляка Мариуша Ваха (32−2−0, 17 КО). Последний раз Эркан выходил на ринг в октябре прошлого года в бою за титул WBO European против Кристиана Хаммера, от которого потерпел поражение разделённым решением судей. Этот бой был для него вторым после годичной дисквалификации из-за допинга. Вах крайний бой провёл в мае прошлого года, победив судейским решением Марсело Луиса Насименто.



19 марта в Нью-Йорке (США) состоится очередной турнир компании WSOF (World Series of Fighting), главным событием которого станет поединок между болгарским тяжеловесом Благоем Ивановым и Шоном Джорданом. Также в рамках шоу свои очередные поединки проведут россияне: Бекбулат Магомедов встретится с Донавоном Фрелоу, Абубакар Нурмагомедов — Мэтт Секор, Ислам Мамедов — Натан Шульте.