Боксеры «Астана Арланс» досрочно победили «Патриот Боксинг Тим» и вышли в плей-офф WSB

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Первыми на ринг «Тараз Арены» вышли Олжас Саттыбаев и Вячеслав Ташкараков, выступающие в весовой категории до 52 килограммов. В итоге уверенную, причем досрочную победу одержал казахстанский боксер, который провел на ринге всего три раунда. Поединок был остановлен третьей минуте третьего раунда.

В категории до 60 килограммов второе очко «Астана Арланс» принес Закир Сафиуллин, который одержал победу над представителем «Патриот Боксинг Тим» Артуром Субханкуловым — 3:0 (49:46, 49:46, 49:45).

А досрочную победу казахстанской команде добыл Асланбек Шымбергенов, выигравший у Шахабаса Махмудова. Эта встреча состоялась в весовой категории до 69 килограммов и завершилась со счетом 3:0 (50:45, 49:46, 50:45).

Напомним, что до этого матча в активе «волков» было девять очков. А победа над российской командой принесла «арланам» досрочный выход из группы. Прямую трансляцию данного поединка в прямом эфире показывает Vesti.kz, а посмотреть ее можно здесь.

Стоит отметить, что в оставшихся поединках на ринг выйдут в весе до 81 килограмма Арман Рысбек и Павел Силягин, а в категории свыше 91 килограмма будут драться Олжас Букаев и Магомед Омаров.