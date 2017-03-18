Определилась предварительная дата боя Шуменова с Дортикосом
Определилась предварительная дата боя обладателя пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Бейбута Шуменова (17−2, 11 КО) против «временного» чемпиона WBA в тяжелом весе кубинца Юниэра Дортикоса (21−0, 20 КО). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил казахстанский боксер.
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Ранее Шуменов рассказал, что готов провести бой в Астане в рамках вечера бокса, запланированного на сентябрь.
«По бою с Дортикосом пока ясности нет. Дата еще не утверждена, но говорят, что будет или 7 или 8 апреля. У меня все нормально, я в хорошей форме. Если будет возможность выступить в Казахстане, это будет в сентябре, а бой с Дортикосом в апреле, хотелось бы примерно в июне еще бой провести. Потому что с апреля до сентября еще много времени, я могу в этот период еще раз выйти на ринг», — сказал Шуменов.
В начале февраля стало известно, что промоутерская компания Caribe Promotions, представлявшая интересы Дортикоса, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с Шуменовым. Caribe Promotions выиграла промоутерские торги еще в ноябре прошлого года со ставкой в размере 350 001 долларов, тем самым обязавшись провести бой в течение 90 дней. Однако этого не произошло. Кроме того, сторона Дортикоса просила отложить поединок, который был намечен на 11 февраля.
В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй. Сам Шуменов заявил, что с нетерпением ждет момента, когда сможет нокаутировать кубинца.
Шуменов и Дортикос должны определить обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.
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