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https://sport.mail.ru/news/boxing/29123193/
18 марта 2017, 15:00 | Бокс | Vesti.kz

Канат Ислам рассказал о подготовке к титульному бою в Астане

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о подготовке к большому вечеру бокса в Астане, а также анонсировал майский бой в США.

Казахстанский нокаутер планирует провести еще один бой до сентябрьского поединка. Увеличить
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«Мы имеем возможность тренироваться и проводить бои за границей, благодаря стабильности и единству в нашей стране. Если не будет развеваться наш флаг и не играть гимн, то для чего нам будет бокс? Спорт номер один в Казахстане. Глава государства поддерживает строительство спортивных арен и свободный доступ к занятиям спортом. В стране проводят турниры самого высокого уровня. Какая поддержка нужна еще спортсмену? 9 сентября в период проведения международной выставки EXPO-2017 пройдет еще один большой вечер бокса. Я верю, что болельщики соберут полные трибуны.

Вечер бокса в Астане для меня имеет огромное значение. Хорошо подготовлюсь и подарю Казахстану еще одну победу. До сентябрьского поединка проведу еще один бой — в мае в США. После этого поединка будет назван соперник на поединок в Астане. Также вы узнаете, какой пояс будет выставлен на этот бой. Сейчас моя команда очень напряженно работает в этом направлении. На выставку в Астану приедут туристы со всего мира. Наша задача — показать казахстанским болельщикам и гостям Казахстана показать что такое настоящий казахстанских бокс, и порадовать всех яркими поединками, — поделился боксер.

Добавим, что ранее был подтвержден бой непобежденного казахстанского боксера-профессионала Каната Ислама (23−0−0, 19 КО) в Астане. Вечер бокса намечен на 9 сентября. Другими участниками турнира могут стать чемпиона мира WBA (Super) в легчайшем весе Жанат Жакиянов (27−1−0, 18 КО) и Жанкош Тураров (20−0−0, 14 КО).

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