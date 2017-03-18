Канат Ислам рассказал о подготовке к титульному бою в Астане

«Мы имеем возможность тренироваться и проводить бои за границей, благодаря стабильности и единству в нашей стране. Если не будет развеваться наш флаг и не играть гимн, то для чего нам будет бокс? Спорт номер один в Казахстане. Глава государства поддерживает строительство спортивных арен и свободный доступ к занятиям спортом. В стране проводят турниры самого высокого уровня. Какая поддержка нужна еще спортсмену? 9 сентября в период проведения международной выставки EXPO-2017 пройдет еще один большой вечер бокса. Я верю, что болельщики соберут полные трибуны.

Вечер бокса в Астане для меня имеет огромное значение. Хорошо подготовлюсь и подарю Казахстану еще одну победу. До сентябрьского поединка проведу еще один бой — в мае в США. После этого поединка будет назван соперник на поединок в Астане. Также вы узнаете, какой пояс будет выставлен на этот бой. Сейчас моя команда очень напряженно работает в этом направлении. На выставку в Астану приедут туристы со всего мира. Наша задача — показать казахстанским болельщикам и гостям Казахстана показать что такое настоящий казахстанских бокс, и порадовать всех яркими поединками, — поделился боксер.