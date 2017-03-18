Боксер Хэй вылетел из топ-15 рейтинга WBA после поражения от Белью
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Известный британский боксер Дэвид Хэй вылетел из топ-15 рейтинга тяжеловесов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после поражения от соотечественника Тони Белью. Об этом говорится в пресс- релизе WBA.
В предыдущей версии рейтинга Хэй занимал шестую строчку.
В 12-раундовом рейтинговом бою супертяжелой весовой категории в Лондоне Хэй проиграл Белью техническим нокаутом в 11-м раунде. В шестом раунде Хэй получил травму ноги, после боя он был доставлен в больницу, где ему прооперировали ахиллово сухожилие. Поединок прошел 5 марта.
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