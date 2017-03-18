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https://sport.mail.ru/news/boxing/29123064/
18 марта 2017, 14:53 | Бокс | Sports.kz

Головкин обратился с письмом к казахстанским подросткам

В новом журнале для подростков GENERATIONNEXT, который презентовали сегодня в Астане, опубликовано письмо прославленного казахстанского боксера Геннадия Головкина к подросткам, передает корреспондент BNews.kz.

В новом журнале для подростков GENERATIONNEXT который презентовали сегодня в <span class=error>Астане</span> опубликовано письмо прославленного казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> к подросткам передает корреспондент BNews.kz. Увеличить
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Создатели и идейные вдохновители GENERATIONNEXT Алиля и Амина Нарикбаевы, ученицы средних классов. Свой авторский проект называют дневником вдохновляющих, мотивационных историй успеха.

Своими советами для молодого поколения поделились: создатель кольца «HOOPE» Дамель Мектепбаева, рассказала, о том, как претворить мечту в реальность, президент Назарбаев Университета Шигео Катсу, дал интервью о работе в сфере образования, прославленный боксер Геннадий Головкин оставил открытое письмо для поколения NEXT.

«Как-то во время моего посещения одного из образовательных учреждений нашей страны учителя похвастались, что у них учатся самые умные и талантливые дети. Я не согласился с ними и сказал, что каждый ребенок является умным и талантливым вне зависимости от того, учится он в сельской школе или столичной, в местном колледже или заграничном университете. Я убежден в том, что все люди уникальны, и это чувство нужно воспитывать с детства.

Главное при этом — оставаться самим собой и делать то, что нравится, наилучшим образом. Вы можете быть учеными или техниками, инженерами или художниками, спортсменами или финансистами: главное, чтобы вам это нравилось, и вы стремились стать лучшими в своем деле. Любимое хобби может стать произведением всей жизни, если вы захотите. Я выбрал спорт еще в детстве, не думая, к чему это может привести. Но с ранних лет мы с братом знали, что такое упорство и ежедневная работа над собой в боксерском зале.

Так увлечение стало профессией. Вы можете не знать сейчас, кем хотите стать в будущем, но это не страшно. Учитесь, читайте, слушайте советы взрослых и стремитесь к своей мечте так, как умеете. И никогда не сомневайтесь, что все получится! За каждой победой стоит большая работа над собой. Но это того стоит. Желаю всем вам успехов и веры в себя!», — обратился к казахстанским подросткам Геннадий Головкин.

Напомним, что 19 марта пройдет бой Геннадия Головкина с американским боксером Дэниэлом Джейкобсом.

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