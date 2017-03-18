Головкин обратился с письмом к казахстанским подросткам

Создатели и идейные вдохновители GENERATIONNEXT Алиля и Амина Нарикбаевы, ученицы средних классов. Свой авторский проект называют дневником вдохновляющих, мотивационных историй успеха.



Своими советами для молодого поколения поделились: создатель кольца «HOOPE» Дамель Мектепбаева, рассказала, о том, как претворить мечту в реальность, президент Назарбаев Университета Шигео Катсу, дал интервью о работе в сфере образования, прославленный боксер Геннадий Головкин оставил открытое письмо для поколения NEXT.



«Как-то во время моего посещения одного из образовательных учреждений нашей страны учителя похвастались, что у них учатся самые умные и талантливые дети. Я не согласился с ними и сказал, что каждый ребенок является умным и талантливым вне зависимости от того, учится он в сельской школе или столичной, в местном колледже или заграничном университете. Я убежден в том, что все люди уникальны, и это чувство нужно воспитывать с детства.



Главное при этом — оставаться самим собой и делать то, что нравится, наилучшим образом. Вы можете быть учеными или техниками, инженерами или художниками, спортсменами или финансистами: главное, чтобы вам это нравилось, и вы стремились стать лучшими в своем деле. Любимое хобби может стать произведением всей жизни, если вы захотите. Я выбрал спорт еще в детстве, не думая, к чему это может привести. Но с ранних лет мы с братом знали, что такое упорство и ежедневная работа над собой в боксерском зале.



Так увлечение стало профессией. Вы можете не знать сейчас, кем хотите стать в будущем, но это не страшно. Учитесь, читайте, слушайте советы взрослых и стремитесь к своей мечте так, как умеете. И никогда не сомневайтесь, что все получится! За каждой победой стоит большая работа над собой. Но это того стоит. Желаю всем вам успехов и веры в себя!», — обратился к казахстанским подросткам Геннадий Головкин.



Напомним, что 19 марта пройдет бой Геннадия Головкина с американским боксером Дэниэлом Джейкобсом.