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https://sport.mail.ru/news/boxing/29122873/
18 марта 2017, 14:08 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Головкин уже в среду весил 160 фунтов

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, рассказал, что казахстанец за несколько дней до официального взвешивания уже вписывался в лимит веса перед поединком с Дэнни Джейкобсом.

<span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия <span class=error>Головкина</span> рассказал что <span class=error>казахстанец</span> за несколько дней до официального взвешивания уже вписывался в лимит веса перед поединком с <span class=error>Дэнни</span> Джейкобсом. Увеличить
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«Думаю, он понимает, какая трудная задача встаёт перед ним в этом бою. Это большое дело, бой в его родном городе, и всё окружение Джейкобса это понимает.

Геннадий чувствует себя хорошо. Он уже в среду утром после завтрака весил 160 фунтов. В среду и четверг он бегал и с весом всё в порядке. Он готов, — приводит слова Санчеса Boxing Scene.

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