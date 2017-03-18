Абель Санчес: Головкин уже в среду весил 160 фунтов

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«Думаю, он понимает, какая трудная задача встаёт перед ним в этом бою. Это большое дело, бой в его родном городе, и всё окружение Джейкобса это понимает.

Геннадий чувствует себя хорошо. Он уже в среду утром после завтрака весил 160 фунтов. В среду и четверг он бегал и с весом всё в порядке. Он готов, — приводит слова Санчеса Boxing Scene.