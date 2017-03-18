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https://sport.mail.ru/news/boxing/29122780/
18 марта 2017, 14:02 | Бокс | ТАСС

Бивол, Ковалев и Бетербиев занимают первые три строчки в рейтинге WBA в полутяжелом весе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Три российских боксера занимают первые три строчки в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Об этом говорится в пресс-релизе WBA.

Александр Поветкин отсутствует в рейтинге тяжеловесов <nobr>из-за </nobr>расследования по факту обнаружения остарина в его <nobr>допинг-пробе.</nobr> Увеличить
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Первую строчку занимает Дмитрий Бивол, на втором месте — Сергей Ковалев, на третьем — Артур Бетербиев.

В рейтинге тяжеловесов отсутствует Александр Поветкин, в отношении которого проводится расследование по факту обнаружения остарина в допинг-пробе россиянина. Третью строчку в супертяжелом весе занимает еще один российский боксер — Александр Устинов.

Федор Чудинов занимает первую строчку в рейтинге второго среднего веса, его брат — Дмитрий Чудинов — находится на шестой строчке в среднем весе.
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