Бивол, Ковалев и Бетербиев занимают первые три строчки в рейтинге WBA в полутяжелом весе
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Три российских боксера занимают первые три строчки в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Об этом говорится в
пресс-релизе WBA.
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Первую строчку занимает Дмитрий Бивол, на втором месте — Сергей Ковалев, на третьем — Артур Бетербиев.
В рейтинге тяжеловесов отсутствует Александр Поветкин, в отношении которого проводится расследование по факту обнаружения остарина в
Федор Чудинов занимает первую строчку в рейтинге второго среднего веса, его брат — Дмитрий Чудинов — находится на шестой строчке в среднем весе.
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