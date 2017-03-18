Боксер Ковалев подтвердил, что проведет следующий бой летом 2017 года

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В ноябре 2016 года Ковалев проиграл американцу Андре Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 79,38 кг. По контракту между боксерами предусмотрен реванш, стороны ведут переговоры об организации поединка. Ранее сообщалось, что реванш может пройти 17 июня.

«Я уже начал подготовку, потихоньку тренируюсь каждый день, чтобы быть в форме, — сказал Ковалев. — Я думаю, что бой пройдет в июне или июле».

При этом россиянин не подтвердил, что его соперником станет именно Уорд, поскольку между боксерами есть разногласия. По словам Ковалева, американец хочет провести реванш на своих условиях, но до сих пор их не озвучил.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.