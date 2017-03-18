СМИ назвали джеб Головкина «ударом мирового уровня»

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«Мне понравился бой Лемье, он свирепый боксер. Но джеб Головкина мощнее. Если говорить честно, то джеб GGG — удар с правой руки мирового уровня», — написал Мур в твиттере.



Многие журналисты сравнивают бой Лемье — Стивенс с поединком Головкин — Лемье: и в том, и другом случае ключевую роль сыграл мощный джеб. Однако вчера канадский боксер был победителем, а в бою с Головкиным сам ощутил на себе мощь этого удара.