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https://sport.mail.ru/news/boxing/29122552/
18 марта 2017, 13:25 | Бокс | Sports.kz

СМИ назвали джеб Головкина «ударом мирового уровня»

Журналист Sky Sports Джейми Мур, комментируя победу Давида Лемье (37−3, 33 КО) над Кёртисом Стивенсом (29−6, 21 КО), вспомнил о проверенном ударе Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), которым он, в свою очередь, отправил в нокаут Лемье, сообщает Sports.kz.

Журналист Sky Sports <span class=error>Джейми</span> <span class=error>Мур</span> комментируя победу Давида <span class=error>Лемье</span> (37−3 33 КО) над <span class=error>Кёртисом</span> <span class=error>Стивенсом</span> (29−6 21 КО) вспомнил о проверенном ударе Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) которым он в свою очередь отправил в нокаут <span class=error>Лемье</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Мне понравился бой Лемье, он свирепый боксер. Но джеб Головкина мощнее. Если говорить честно, то джеб GGG — удар с правой руки мирового уровня», — написал Мур в твиттере.

Многие журналисты сравнивают бой Лемье — Стивенс с поединком Головкин — Лемье: и в том, и другом случае ключевую роль сыграл мощный джеб. Однако вчера канадский боксер был победителем, а в бою с Головкиным сам ощутил на себе мощь этого удара.

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