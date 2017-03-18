Мейуэзер vs Макгрегор: бокс против ММА за миллиард долларов
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Боксер Флойд Мейуэзер намерен вернуться в бокс, чтобы побить бойца смешанных единоборств. Боец Конор Макгрегор готов рискнуть контрактом с UFC, чтобы попробовать
КТО ТАКИЕ?
Допустим, вы ничего не слышали про Флойда Мейуэзера… Хотя такого быть не может. Слишком знаменит и слишком богат этот спортсмен, чтобы оставаться незамеченным даже для тех, кто следит за боями лишь время от времени. Его послужной список — 49 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения. Он бил Мэнни Пакиао, Маркоса Майдану, Мигеля Котто, Шейна Мосли, Рикки Хаттона, Оскара Де Ла Хойю, Артуро Гатти и многих других. Одна из фишек его стиля — оставаться в бою «чистым», за это качество его еще в любителях прозвали «Красавчиком». Но самое знаменитое прозвище, конечно, другое — The Money (деньги. — Прим. «СЭ»). Флойд — один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, он знает, как делать деньги. И как их тратить, конечно, тоже.
Флойд уже завершил карьеру — свой последний бой он провел в сентябре 2015-го, но на днях объявил о своем возвращении, главная цель которого, по его словам, бой с Макгрегором. И это единственный поединок, который его интересует — не случится его, не будет и пятидесятого профессионального боя американца.
Поверить в то, что вы не слышали про выступающего в UFC Макгрегора, тоже можно с трудом — чего стоит одна только волна новостей о возможном поединке с Хабибом Нурмагомедовым и их словесные перепалки. Послужной список ирландца чуть менее совершенный — 21 победа и 3 поражения. Макгрегору 28 лет, он обладает чемпионским поясом, безупречным стилем в одежде и острым языком. Впрочем, и в клетке у него масса сильных сторон, одна из которых — ударная техника. Свой последний бой он провел в ноябре 2016 года, завоевав титул чемпиона в легком весе в бою с Эдди Альваресом, и взял небольшую паузу в карьере по семейным обстоятельствам. Хотя по контракту с организацией у него все еще остается несколько поединков, и это может усложнить переговоры. Впрочем, глава UFC наверняка пойдет навстречу, если это будет финансово выгодно.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Разговоры о бое самого богатого боксера против самого богатого бойца велись еще до того, как Мейуэзер выиграл в долгожданном поединке у филиппинца Мэнни Пакиао. В основном шум поднимался со стороны журналистов, которые задавали соответствующие вопросы Макгрегору. Говоря о Мейуэзере, ирландец утверждал, что бой с ним может гарантировать большую сумму дохода, чем Флойд заработает на бое с Пакиао, а также и о готовности «убить» соперника за 30 секунд.
На выпады бойца Мейуэзер сперва не реагировал никак, но со временем и сам стал делать заявления и даже интересные публикации в соцсетях. На что Макгрегор в стиле своего принципиального соперника Нурмагомедова отреагировал знаменитым: «Я сломаю тебе лицо». Впрочем, чемпион UFC, казалось, сам напрашивался на этот поединок, предлагая только заплатить ему хорошенько. Импровизированные торги в соцсетях и прессе только поднимали стоимость потенциального боя.
Впрочем, и по выпадам в адрес соперника Флойд в долгу не оставался — однажды он предложил своим подписчикам 10 тысяч долларов за лучшую подпись к видео, где Нейт Диас разбирается с Макгрегором, а вмонтированный в видеоряд Мейуэзер как бы стоит сверху и смотрит за этим.
ПО ЧЬИМ ПРАВИЛАМ И КТО ФАВОРИТ?
Речь, конечно, о боксерском бое — Мейуэзер никогда не занимался борьбой или другими единоборствами. Ударная техника — это далеко не весь арсенал навыков Макгрегора, но только в ринг ему придется выходить без них. Впрочем,
Однако бой будет проходить на территории Мейуэзера, а не в клетке, а в этом опыта у американца в разы больше. Поэтому фаворитом поединка, пожалуй, будет Мейуэзер — непобежденный в ринге. Впрочем, Макгрегор к классическому боксу уже готов — судя по творчеству в соцсетях, он сошьет себе трусы в цветах национального флага.
КОГДА И ГДЕ?
Самые свежие новости по поединку рассказал американец во время своего визита в Москву, в ходе которого он провел
Мейуэзер, впрочем, не против провести поединок и в России, о чем заявил на этой неделе. Такое развитие событий выглядит маловероятным, ведь в США посмотреть на противостояние бокса и ММА соберется гораздо больше публики, к тому же, наверняка поединок будут транслировать один из американских телеканалов в формате
ДЕНЬГИ?
Есть здесь и еще один вопрос — зачем им это все? Неужели они реально хотят поставить точку в бессмысленном вопросе «кто сильнее: боксеры или бойцы»? Зачем Мейуэзер променял спокойную и размеренную жизнь миллионера на тяжелый труд в спортзале, дисциплину и режим? Зачем Макгрегор добровольно откажется бить ногами и работать в партере, рискуя добавить себе в послужной список боксера первое поражение в первом же бою?
Ответ очевиден — деньги.
Слухи о деньгах вокруг этого боя ходят самые разные, не вызывает сомнений только одно — этот бой рискует стать самым кассовым в истории. Макгрегор требовал гонорар в 100 миллионов, Дана Уайт обещал бойцам по 25 миллионов, Мейуэзер настаивал на том, что его соперник и десяти за один вечер не зарабатывал… Сам Флойд, к примеру, за бой с Пакиао заработал порядка 300 миллионов за вечер.
Этот бой уже окрестили «боем на миллиард долларов». Скажете, много? При такой раскрутке и фигурах такого масштаба — почему бы и нет. Однозначно цифры будут рекордными.
Одно верно — если кто и знает толк в деньгах, так это — эти парни. Они могут сделать так, чтобы вы захотели этот бой и заплатили за это.
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