Мейуэзер vs Макгрегор: бокс против ММА за миллиард долларов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Боксер Флойд Мейуэзер намерен вернуться в бокс, чтобы побить бойца смешанных единоборств. Боец Конор Макгрегор готов рискнуть контрактом с UFC, чтобы попробовать что-то противопоставить знаменитому боксеру на чужой территории — в ринге. Этот бой может быть гораздо ближе, чем мы все думаем.

КТО ТАКИЕ?

Допустим, вы ничего не слышали про Флойда Мейуэзера… Хотя такого быть не может. Слишком знаменит и слишком богат этот спортсмен, чтобы оставаться незамеченным даже для тех, кто следит за боями лишь время от времени. Его послужной список — 49 побед (26 нокаутом) и ни одного поражения. Он бил Мэнни Пакиао, Маркоса Майдану, Мигеля Котто, Шейна Мосли, Рикки Хаттона, Оскара Де Ла Хойю, Артуро Гатти и многих других. Одна из фишек его стиля — оставаться в бою «чистым», за это качество его еще в любителях прозвали «Красавчиком». Но самое знаменитое прозвище, конечно, другое — The Money (деньги. — Прим. «СЭ»). Флойд — один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, он знает, как делать деньги. И как их тратить, конечно, тоже.

Флойд уже завершил карьеру — свой последний бой он провел в сентябре 2015-го, но на днях объявил о своем возвращении, главная цель которого, по его словам, бой с Макгрегором. И это единственный поединок, который его интересует — не случится его, не будет и пятидесятого профессионального боя американца.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/9G6terx3V2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">It took 19 years but they'll talk about it forever. #tbe #tmt www.themoneyteam.com</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-21T17:30:32+00:00">Окт 21 2015 в 10:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Поверить в то, что вы не слышали про выступающего в UFC Макгрегора, тоже можно с трудом — чего стоит одна только волна новостей о возможном поединке с Хабибом Нурмагомедовым и их словесные перепалки. Послужной список ирландца чуть менее совершенный — 21 победа и 3 поражения. Макгрегору 28 лет, он обладает чемпионским поясом, безупречным стилем в одежде и острым языком. Впрочем, и в клетке у него масса сильных сторон, одна из которых — ударная техника. Свой последний бой он провел в ноябре 2016 года, завоевав титул чемпиона в легком весе в бою с Эдди Альваресом, и взял небольшую паузу в карьере по семейным обстоятельствам. Хотя по контракту с организацией у него все еще остается несколько поединков, и это может усложнить переговоры. Впрочем, глава UFC наверняка пойдет навстречу, если это будет финансово выгодно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The champ champ <a href="https://t.co/iprUKL0Ldx">pic.twitter.com/iprUKL0Ldx</a></p>— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) <a href="https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/797751651432009729">13 ноября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Разговоры о бое самого богатого боксера против самого богатого бойца велись еще до того, как Мейуэзер выиграл в долгожданном поединке у филиппинца Мэнни Пакиао. В основном шум поднимался со стороны журналистов, которые задавали соответствующие вопросы Макгрегору. Говоря о Мейуэзере, ирландец утверждал, что бой с ним может гарантировать большую сумму дохода, чем Флойд заработает на бое с Пакиао, а также и о готовности «убить» соперника за 30 секунд.

На выпады бойца Мейуэзер сперва не реагировал никак, но со временем и сам стал делать заявления и даже интересные публикации в соцсетях. На что Макгрегор в стиле своего принципиального соперника Нурмагомедова отреагировал знаменитым: «Я сломаю тебе лицо». Впрочем, чемпион UFC, казалось, сам напрашивался на этот поединок, предлагая только заплатить ему хорошенько. Импровизированные торги в соцсетях и прессе только поднимали стоимость потенциального боя.

Впрочем, и по выпадам в адрес соперника Флойд в долгу не оставался — однажды он предложил своим подписчикам 10 тысяч долларов за лучшую подпись к видео, где Нейт Диас разбирается с Макгрегором, а вмонтированный в видеоряд Мейуэзер как бы стоит сверху и смотрит за этим.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOBmdb3ga-f/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">CAPTION THIS! Best caption wins $10,000.00. The winner will be announced on Monday, Dec 19. Stay tuned ! #TMT</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-15T04:51:04+00:00">Дек 14 2016 в 8:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПО ЧЬИМ ПРАВИЛАМ И КТО ФАВОРИТ?

Речь, конечно, о боксерском бое — Мейуэзер никогда не занимался борьбой или другими единоборствами. Ударная техника — это далеко не весь арсенал навыков Макгрегора, но только в ринг ему придется выходить без них. Впрочем, боец-левша не раз отправлял соперников в нокдауны именно своими ударами. Поэтому, возможно, ему будет чем удивить соперника.

Однако бой будет проходить на территории Мейуэзера, а не в клетке, а в этом опыта у американца в разы больше. Поэтому фаворитом поединка, пожалуй, будет Мейуэзер — непобежденный в ринге. Впрочем, Макгрегор к классическому боксу уже готов — судя по творчеству в соцсетях, он сошьет себе трусы в цветах национального флага.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Call me C.J Watson! <a href="https://t.co/9m2Omw4Wca">https://t.co/9m2Omw4Wca</a> <a href="https://t.co/GZMzxxTsbb">pic.twitter.com/GZMzxxTsbb</a></p>— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) <a href="https://twitter.com/TheNotoriousMMA/status/819256823064784896">11 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОГДА И ГДЕ?

Самые свежие новости по поединку рассказал американец во время своего визита в Москву, в ходе которого он провел мастер-класс и открыл свою Академию бокса в Подмосковье. Он заявил, что надеется на то, что бой состоится в июне, хотя контракт еще не подписан. Интересно, что на 10 июня в Лас-Вегасе уже зарезервирована T-Mobile Arena вместимостью 20 тысяч человек, и ходят слухи, что именно для боя американца с ирландцем.

Мейуэзер, впрочем, не против провести поединок и в России, о чем заявил на этой неделе. Такое развитие событий выглядит маловероятным, ведь в США посмотреть на противостояние бокса и ММА соберется гораздо больше публики, к тому же, наверняка поединок будут транслировать один из американских телеканалов в формате pay-per-view. Впрочем, все в организации этого боя будет упираться в деньги.

ДЕНЬГИ?

Есть здесь и еще один вопрос — зачем им это все? Неужели они реально хотят поставить точку в бессмысленном вопросе «кто сильнее: боксеры или бойцы»? Зачем Мейуэзер променял спокойную и размеренную жизнь миллионера на тяжелый труд в спортзале, дисциплину и режим? Зачем Макгрегор добровольно откажется бить ногами и работать в партере, рискуя добавить себе в послужной список боксера первое поражение в первом же бою?

Ответ очевиден — деньги.

Слухи о деньгах вокруг этого боя ходят самые разные, не вызывает сомнений только одно — этот бой рискует стать самым кассовым в истории. Макгрегор требовал гонорар в 100 миллионов, Дана Уайт обещал бойцам по 25 миллионов, Мейуэзер настаивал на том, что его соперник и десяти за один вечер не зарабатывал… Сам Флойд, к примеру, за бой с Пакиао заработал порядка 300 миллионов за вечер.

Этот бой уже окрестили «боем на миллиард долларов». Скажете, много? При такой раскрутке и фигурах такого масштаба — почему бы и нет. Однозначно цифры будут рекордными.

Одно верно — если кто и знает толк в деньгах, так это — эти парни. Они могут сделать так, чтобы вы захотели этот бой и заплатили за это.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/vXEyhrR3YT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">www.themoneyteam.com</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-11-14T00:46:56+00:00">Ноя 13 2014 в 4:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>