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18 марта 2017, 12:29 | Бокс | Sports.kz

Ли нацелился на Головкина, Джейкобса и Сондерса

Ирландский средневес Энди Ли планирует встретиться с ведущими боксерами своей категории после субботнего поединка с Кеандре Лезервудом, сообщает Sports.kz.

Ирландский <span class=error>средневес</span> <span class=error>Энди</span> Ли планирует встретиться с ведущими боксерами своей категории после субботнего поединка с <span class=error>Кеандре</span> Лезервудом сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я чувствую себя свежим и подтянутым. Я не могу позволить себе проиграть, но я подхожу к этому бою безо всякого давления. Я был чемпионом мира и заработал достаточно денег, чтобы чувствовать себя комфортно. Сейчас я делаю это только из-за любви к боксу.

Этот поединок будет первым шагом, а после него я легко смогу снова принять вызов. Топовыми парнями сейчас являются GGG, Дэниэл Джейкобс и Билли Джо Сондерс. После победы я смогу с ними потягаться. Я должен быть на высоте, но я знаю, что смогу выиграть, если буду боксировать так, как я это умею, — сказал Ли в интервью SunSport.

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