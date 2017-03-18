Ли нацелился на Головкина, Джейкобса и Сондерса
Ирландский средневес Энди Ли планирует встретиться с ведущими боксерами своей категории после субботнего поединка с Кеандре Лезервудом, сообщает Sports.kz.
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«Я чувствую себя свежим и подтянутым. Я не могу позволить себе проиграть, но я подхожу к этому бою безо всякого давления. Я был чемпионом мира и заработал достаточно денег, чтобы чувствовать себя комфортно. Сейчас я делаю это только
Этот поединок будет первым шагом, а после него я легко смогу снова принять вызов. Топовыми парнями сейчас являются GGG, Дэниэл Джейкобс и Билли Джо Сондерс. После победы я смогу с ними потягаться. Я должен быть на высоте, но я знаю, что смогу выиграть, если буду боксировать так, как я это умею, — сказал Ли в интервью SunSport.
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