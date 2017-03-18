Ли нацелился на Головкина, Джейкобса и Сондерса

«Я чувствую себя свежим и подтянутым. Я не могу позволить себе проиграть, но я подхожу к этому бою безо всякого давления. Я был чемпионом мира и заработал достаточно денег, чтобы чувствовать себя комфортно. Сейчас я делаю это только из-за любви к боксу.

Этот поединок будет первым шагом, а после него я легко смогу снова принять вызов. Топовыми парнями сейчас являются GGG, Дэниэл Джейкобс и Билли Джо Сондерс. После победы я смогу с ними потягаться. Я должен быть на высоте, но я знаю, что смогу выиграть, если буду боксировать так, как я это умею, — сказал Ли в интервью SunSport.