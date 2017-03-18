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«Это очень конкурентный бой, отличное противостояние. Джейкобс доказал, что он отличный чемпион с потрясающей силой удара. Джейкобсу хватило силы и мужества, чтобы победить рак. Бокс по сравнению с этим — просто ничто. В психологическом плане у Головкина не будет никакого преимущества.

Это будет потрясающее испытание, потому что Головкин никого не избегал. Он всегда выходил на ринг со всеми, кого бы ему не давали. Он самая большая звезда в боксе, — заявил Сулейман.

Сам бой Головкин — Джейкобс состоится утром 19 марта по казахстанскому времени.