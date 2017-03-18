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https://sport.mail.ru/news/boxing/29121635/
18 марта 2017, 11:35 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес: Джейкобс более опасен для Головкина, чем «Канело»

Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) считает, что предстоящий бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) может оказаться для них более опасным, чем против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО).

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«Я думаю, что он опаснее, чем Канело, у него есть разовый сильный удар. Он большой парень и есть шанс, что он может отправить вас в нокаут. “Канело” — это скорее комбинации ударов, но они оба очень хорошие бойцы», — приводит слвоа Санчеса AllBoxing.Ru со ссылкой на BoxingScene.com.

Ранее тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джонатон Бэнкс выразил похожее мнение. По его словам, если Головкин пройдет Джейкобса, то уже не испытает никаких проблем в поединке с «Канело».

Сам Головкин признался, что сейчас не думает о «Канело», о котором он говорил весь прошлый год. Казахстанец сосредоточен на поединке с Джейкобсом, который состоится утром 19 марта по казахстанскому времени и пройдет в Нью-Йорке.

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