Абель Санчес: Джейкобс более опасен для Головкина, чем «Канело»
Абель Санчес, тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) считает, что предстоящий бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО) может оказаться для них более опасным, чем против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО).
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«Я думаю, что он опаснее, чем Канело, у него есть разовый сильный удар. Он большой парень и есть шанс, что он может отправить вас в нокаут. “Канело” — это скорее комбинации ударов, но они оба очень хорошие бойцы», — приводит слвоа Санчеса AllBoxing.Ru со ссылкой на BoxingScene.com.
Ранее тренер
Сам Головкин признался, что сейчас не думает о «Канело», о котором он говорил весь прошлый год. Казахстанец сосредоточен на поединке с Джейкобсом, который состоится утром 19 марта по казахстанскому времени и пройдет в
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