Абель Санчес: Джейкобс более опасен для Головкина, чем «Канело»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я думаю, что он опаснее, чем Канело, у него есть разовый сильный удар. Он большой парень и есть шанс, что он может отправить вас в нокаут. “Канело” — это скорее комбинации ударов, но они оба очень хорошие бойцы», — приводит слвоа Санчеса AllBoxing.Ru со ссылкой на BoxingScene.com.

Ранее тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Джонатон Бэнкс выразил похожее мнение. По его словам, если Головкин пройдет Джейкобса, то уже не испытает никаких проблем в поединке с «Канело».