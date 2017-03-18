Экс-чемпион WBO считает, что промоутеры защищают карьеру Головкина
Мексиканский боксер Альфредо Ангуло в интервью Villainfy Media рассказал о Геннадии Головкине (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— У Головкина будет хороший бой с Джейкобсом, он покажет, почему GGG такой великий боксер и до сих пор поддерживает элитный уровень. Говорят, что Головкин не дерется с сильными соперниками. Канело делает то же самое. Есть бойцы, чьи карьеры тщательно защищаются промоутерами. К несчастью, так повезло далеко не всем — многим боксерам не приходится выбирать, с кем драться. Впрочем, я благодарен судьбе, что стал одним из них и дрался с кем угодно — это многое мне дало, — сказал Ангуло.
Головкин вернется на ринг завтра и проведет на арене Madison Square Garden бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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