Экс-чемпион WBO считает, что промоутеры защищают карьеру Головкина

— У Головкина будет хороший бой с Джейкобсом, он покажет, почему GGG такой великий боксер и до сих пор поддерживает элитный уровень. Говорят, что Головкин не дерется с сильными соперниками. Канело делает то же самое. Есть бойцы, чьи карьеры тщательно защищаются промоутерами. К несчастью, так повезло далеко не всем — многим боксерам не приходится выбирать, с кем драться. Впрочем, я благодарен судьбе, что стал одним из них и дрался с кем угодно — это многое мне дало, — сказал Ангуло.



Головкин вернется на ринг завтра и проведет на арене Madison Square Garden бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).