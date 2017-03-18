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https://sport.mail.ru/news/boxing/29121400/
18 марта 2017, 10:37 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что Мэйвезер в своей лучшей форме побил бы Головкина

Сайт BlackSportsOnline.com прокомментировал потенциальный бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Флойдом Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.

Сайт BlackSports<span class=stop>Online</span>.com прокомментировал потенциальный бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мэйвезером-младшим</nobr> (49−0 26 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«GGG — настоящий средневес. Мэйвезер — маленький полусредневес. Вряд ли 40-летний Мэйвезер побьет Головкина, но Мэйвезер в своей лучшей форме, образца 2009−2012 годов, побил бы. Его нынешняя, устаревшая версия, сомнительна», — пишет твиттер BSO.

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