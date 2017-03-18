СМИ считают, что Мэйвезер в своей лучшей форме побил бы Головкина
Сайт BlackSportsOnline.com прокомментировал потенциальный бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Флойдом
Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.
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«GGG — настоящий средневес. Мэйвезер — маленький полусредневес. Вряд ли 40-летний Мэйвезер побьет Головкина, но Мэйвезер в своей лучшей форме, образца 2009−2012 годов, побил бы. Его нынешняя, устаревшая версия, сомнительна», — пишет твиттер BSO.
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