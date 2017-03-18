«Ученые» ESPN изучили происхождение разрушительной силы удара Головкина
Раздел Sport Science на телеканале ESPN изучил происхождение разрушительной силы удара казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
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Видимо, что-то случилось...
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Авторы исследования отмечают, что сила Головкина происходит за счет четкой и отточенной работы бедер и плеч. Отмечается, что казахстанский боксер повторяет действия профессиональных бейсболистов и гольфистов во время их сильнейших ударов.
Таким образом Головкин способен нанести правый хук с силой, соразмерной той, что демонстрируют боксеры, выступающие на два дивизиона выше. Но успех казахстанца заключается не только в том, что нанести один точный тяжелый удар, но и в том, что он «доставляет» за раунд на десять точных ударов больше, чем любой средний средневес. Не последнюю роль играет и скорость рук Головкина, которые «разгоняются» с нуля до почти до 30 миль в час за 0,125 секунды.
Добавим, что Головкин провел на профессиональном ринге 36 боев и во сех одержал победы, из которых 33 он завершил досрочно. Казахстанец является лучшим нокаутером в истории среднего веса. В его активе серия из 23 досрочных побед.
Свйо следующий бой он проведет в
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