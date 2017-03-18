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18 марта 2017, 10:21 | Бокс | Sports.kz

Серик Сапиев: Если у Головкина будет возможность выиграть в первом или втором раунде, он непременно ею воспользуется

До боя Головкин — Джейкобс осталось меньше суток. За очередным поединком казахстанского боксера будет наблюдать весь Казахстан.

До боя <span class=error>Головкин</span> — Джейкобс осталось меньше суток. За очередным поединком казахстанского боксера будет наблюдать весь Казахстан. Увеличить
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В интервью корреспонденту Sports.kz своими ожиданиями от предстоящего в профессиональном боксе события поделился олимпийский чемпион Серик Сапиев, не так давно ставший депутатом Мажилиса Парламента РК.

— Джейкобс провел примерно такое же количество боев, как и Гена, но в одном потерпел поражение. Это говорит о том, что он сильный боксер. Но в сравнении с Геной, я думаю, он все-таки недостаточно силен. Головкин выше классом и должен его побеждать. Конечно, нам, зрителям, хочется, чтобы было побольше раундов, чтобы мы посмотрели, понаслаждались, чтобы интрига какая-то немного присутствовала. Но это бокс, если у Гены будет возможность выиграть в первом или втором раунде, он непременно ею воспользуется, потому что на кону стоят его чемпионские пояса, и он не хочет их потерять. Надеемся на его победу. Как будет складываться бой — неизвестно, я думаю, что Гена, опять же, будет идти вперед, атаковать сам, начинать атаку. Что предложит Джейкобс, я не могу сказать. Будет, наверное, на контратаке работать, и, скорее всего, это будет невыгодно Гене.

 — Кого Вы бы хотели увидеть в качестве следующего соперника Геннадия Головкина?
— Я, вообще, лично сам хочу, чтобы Гена стал абсолютным чемпионом по всем версиям. Англичанин последним поясом владеет, хотелось бы, чтобы он с ним встретился и выиграл. В данный момент в мире в этой весовой категории нет такого соперника, способного дать Головкину достойный бой. Все бегают, просят скинуть у Гены вес, хотя положено боксировать в категории 72,6 килограмма. Это предусмотрено правилами. Пусть другие поднимаются и боксируют. Гена — самый лучший средневес на сегодняшний день, остался еще один пояс.

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