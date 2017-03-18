Шуменов: Джейкобс не продержится против Головкина дольше восьми раундов

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— Мы с Головкиным были вместе в сборной Казахстана, начиная с «молодежки», вместе на Олимпиаду ездили. Мы всегда были хорошие друзья, братья, делили хлеб. Конечно, я за Головкина всегда болею, переживаю. Сейчас у него соперник тоже хороший, достойный. Но все равно, думаю, Головкин выиграет этот бой нокаутом.

— В каком раунде?

— Я думаю, что бой не продлится дольше семи-восьми раундов. Джейкобс — очень хороший боксер, мне он нравится. Но все равно он уровнем уступает Головкину. Именно поэтому я не думаю, что он продержится дольше семи-восьми раундов.

— За счет чего у Головкина такой уровень? Большая заслуга в этом казахстанской школы бокса?

— Конечно, и за счет школы бокса. Но Головкин всегда выделялся, он всегда был особенным спортсменом. Он парень действительно одаренный. Он разносторонний боксер, у него очень высокий класс техники, у него очень тяжелый удар. У него все есть, чтобы стать великим чемпионом.

Напомним, ранее Шуменов заявил, что готов провести бой в Астане.