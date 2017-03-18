Шуменов: Джейкобс не продержится против Головкина дольше восьми раундов
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс. По его мнению, этот поединок GGG снова выиграет досрочно.
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— Мы с Головкиным были вместе в сборной Казахстана, начиная с «молодежки», вместе на Олимпиаду ездили. Мы всегда были хорошие друзья, братья, делили хлеб. Конечно, я за Головкина всегда болею, переживаю. Сейчас у него соперник тоже хороший, достойный. Но все равно, думаю, Головкин выиграет этот бой нокаутом.
— В каком раунде?
— Я думаю, что бой не продлится дольше
— За счет чего у Головкина такой уровень? Большая заслуга в этом казахстанской школы бокса?
— Конечно, и за счет школы бокса. Но Головкин всегда выделялся, он всегда был особенным спортсменом. Он парень действительно одаренный. Он разносторонний боксер, у него очень высокий класс техники, у него очень тяжелый удар. У него все есть, чтобы стать великим чемпионом.
Напомним, ранее Шуменов заявил, что готов провести бой в Астане.
Бой Головкин — Джейкобс по времени Астаны пройдет утром 19 марта на арене Madison Square Garden в
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