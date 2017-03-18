Когда поражение того стоит, или как Головкин помогает своим соперникам зарабатывать рекордные гонорары

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С того самого времени, как казахстанец взошел на Олимп в среднем весе, начали расти не только его гонорары. Практически все бывшие соперники до встречи с Головкиным не получали столько, сколько за бой именно с Геннадием.

Причем доподлинно неизвестно, что больше привлекает смельчаков — возможное завоевание титулов или же возможность «срубить» кругленькую сумму. Ведь откровенно говоря, не во всех боях GGG была интрига относительно исхода встречи. И многие изначальные аутсайдеры, понимающие, что ничего не светит против казахстанца, торговались, подсчитывали, сколько будет стоить Головкину очередной нокаут, ставили подпись в контракте.

Ничего постыдного в этом нет. Позорно — это когда отдаешь — внимание — титул чемпиона мира без боя. Просто так. Вот это не по-мужски. А выйти в ринг, провести достойно несколько раундов, заработать денег — вполне нормально. Есть только один минус. История богата случаями, когда после тяжелого удара боксеры впадали в кому, теряли зрение, и даже, к сожалению, умирали. Поэтому мы назвали битых Головкиным смельчаками (все ведь помнят о силе удара Геннадия?).

Что касается цифр. Не стоит слишком глубоко копать, чтобы проследить тенденцию. Достаточно глянуть историю доходов в разрезе пяти последних боев Triple G.

Головкин — Монро-младший.

Тогда, 16 мая 2015 года, Головкин проводил 14-ю защиту титула WBA и 11-ю IBO. Для Вилли бой сложился не лучшим образом. Американец дважды побывал в нокдауне, а в шестом для него все закончилось. Как бы то ни было, он заработал. Пусть сумма и маленькая, но лучшая в карьере. Так, Монро «поднял» 100 тысяч долларов. По сравнению с ним заработок Геннадия выглядит слишком большим — 1,5 миллиона.

Головкин — Лемье.

Встреча памятна тем, что казахстанец дебютировал в системе платных трансляций PPV. 17 октября 2015 года Головкин отобрал у канадца титул чемпиона мира по версии IBF. Последним раундом для Давида Лемье стал восьмой. Хотя, GGG мог все решить и раньше, но, сами понимаете, Big Drama Show. Фиксированный гонорар Головкина составил два миллиона. Сумма стала рекордной в карьере казахстанца. В свою очередь Лемье заработал на 500 тысяч меньше (рекордные в карьере) и уважение за достойно проведенный бой.

Головкин — Уэйд.

Одна из самых легких прогулок Геннадия в последних боях. Доминик Уэйд из США ничего не противопоставил казахстанскому чемпиону, кое-как дожив до второго раунда, где GGG его и «выключил». Бой состоялся 23 апреля 2016 года. Головкин повторил свой рекорд, пополнив счет на два миллиона. Уэйд за пять минут заработал 500 тысяч долларов. Журналисты ESPN коротко и четко дали характеристику американцу.

«Он соскользнул обратно в неизвестность, получив самый большой в карьере гонорар в размере 500 тысяч долларов, чтобы послужить боксерской грушей в двух раундах».

Головкин — Брук.

Это был первый и пока единственный выезд казахстанца в Великобританию. Жаль, что не на бой с Сондерсом. Келл Брук, из более легкой весовой категории, был выбран соперником буквально в экстренных условиях, когда в последний момент его соотечественник Крис Юбенк-младший «соскочил» в самый последний момент. Дата боя — 10 сентября 2016 года. Снова в качестве сценария Big Drama Show, выброшенное командой Брука полотенце, очередная досрочная победа. Самое интересное в гонорарах. Оба боксера получили одинаковую сумму. Приятно, что промоутеры британца не поскупились и достойно заплатили подопечному за его сломанную глазницу и другие повреждения. И GGG и Келл получили по четыре миллиона долларов. Это новый рекорд как казахстанца, так и британского бойца.

Головкин — Джейкобс.

Пока еще не состоявшийся поединок, но один самых ожидаемых. Эксперты прозвали встречу, как бой «лучших средневесов». Для Геннадия Джейкобс станет самым серьезным соперником в карьере. Встреча намечена на утро 19 марта по времени Астаны.

Хоть до боя осталось меньше суток, но зарплата боксеров уже известна. Так, GGG получит 2,5 миллиона долларов. Сумма является рекордной для Головкина из всех поединков, проведенных в США. Джейкобс разбогатеет на 1,75 миллиона, что тоже является его личным рекордом.