Шуменов: Ислам предложил мне провести бой в Астане. Я этого очень хочу

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«Недавно общался со своим близким другом Канатом Исламом. И он сказал, что собирается провести бой в рамках шоу в Астане, и мне предложил мне тоже. Я сказал, что, конечно, если будет возможность для меня выступить у себя на родине, то я был бы счастлив выступить перед своим народом. Конечно, мне бы этого хотелось», — сказал Шуменов.

Напомним, ранее министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что с Канатом Исламом достигнута договоренность о проведении боя в рамках вечера бокса в Астане, который ориентировочно состоится 9 сентября. Ожидается, что свой поединок в этот день в столице также проведет казахстанец Жанкош Тураров.