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https://sport.mail.ru/news/boxing/29121040/
18 марта 2017, 9:51 | Бокс | Vesti.kz

Шуменов: Ислам предложил мне провести бой в Астане. Я этого очень хочу

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz заявил, что готов принять участие в вечере бокса в Астане.

Казахстанский боксер готов выступить у себя на родине. Увеличить
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«Недавно общался со своим близким другом Канатом Исламом. И он сказал, что собирается провести бой в рамках шоу в Астане, и мне предложил мне тоже. Я сказал, что, конечно, если будет возможность для меня выступить у себя на родине, то я был бы счастлив выступить перед своим народом. Конечно, мне бы этого хотелось», — сказал Шуменов.

Напомним, ранее министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что с Канатом Исламом достигнута договоренность о проведении боя в рамках вечера бокса в Астане, который ориентировочно состоится 9 сентября. Ожидается, что свой поединок в этот день в столице также проведет казахстанец Жанкош Тураров.

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