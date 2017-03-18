Хопкинс: Монро сказал мне, что на удары Головкина похожи удары бревном. Но Джейкобс выбьет из GGG всю дурь
Бывший чемпион мира в двух весах американец Бернард Хопкинс рассказал о том, что собирается посмотреть предстоящий бой его соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) против чемпиона WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).
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Хопкинс завершил карьеру в прошлом декабре, но уверен, что в расцвете сил, когда он терроризировал средний дивизион, он был справился с Головкиным.
«Я знаю, как иметь дело с такими парнями. Он преследует тебя, запугивает, постоянно оказывает давление и ищет способ уничтожить своей силой. У меня был хороший опыт в борьбе с такими соперниками, потому что я минимизировал их сильные стороны за счет своей ментальной дисциплины.
Дэнни — более резкий, четкий и точный панчер. А Головкина больше грубой силы, у него тяжелые руки. Он как маленькая и быстрая версия Джорджа Формана, который постоянно дубасил по голове. У меня никогда не было такой силы, но я дрался с парнями, у которых была настоящая «колотушка».
Рой Джонс на пике карьеры не был ударником. Он был быстрым и точным панчером. Когда вы получаете удары от такого парня, каковым является и Джейкобс, то он может запросто «выключить свет». А ударники делают это постепенно. Я видел Вилли
Я ожидаю, что Дэнни выбьет из Головкина всю дурь в первой половине поединка, а затем начнется настоящая драка, — цитирует Хопкинса BoxingScene.com.
Ранее
Напомним, сам бой состоится утром 19 марта по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Казахстан» и KazSport.
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