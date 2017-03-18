Ринг-герл боя Головкин — Джейкобс рассказала о себе и своей работе
Ринг-герл Десси Митчисон, которая работает на мероприятиях боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, в интервью USA Today рассказала о себе и своей работе.
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Девушка большую часть года проводит в
«Предложение поступило от агентства. Отбор был очень строгий. Я побывала на кастингах в
Девушка сама не занимается боксом. Модель частенько заглядывает в тренажерный зал и на занятия по йоге. В детстве Митчисон смотрела бои по телевизору вместе со своим дедушкой, который в армии занимался боксом.
«Фанаты бокса отличаются от других. Иногда они меня удивляют в переписках на Instagram», — признается Митчисон. — Чем больше боев я работаю, тем в еще лучшую сторону меняется мое отношение к боксерам. Люди рискуют получить травмы и потерять работу в любую минуту. Для меня это необычный опыт быть рядом с такими энергичными людьми.
Работает Митчисон в паре с Жанирой Креметц. По ее словам, никаких разногласий между ними нет.
«Мы были знакомы с ней до того, как стали
После боя Головкин — Джейкобс Митчисон вернется в
Бой Головкин — Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в
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