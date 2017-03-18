Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29120666/
18 марта 2017, 9:46 | Бокс | Vesti.kz

Ринг-герл боя Головкин — Джейкобс рассказала о себе и своей работе

Ринг-герл Десси Митчисон, которая работает на мероприятиях боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, в интервью USA Today рассказала о себе и своей работе.

Она объяснила почему все больше уважает боксеров. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Девушка большую часть года проводит в Лос-Анджелесе, где работает моделью. Впервые в роли ринг-герл она попробовала себя на бое между Флойдом Мейвезером и Оскаром Де Ла Хойя в мае 2007 года.

«Предложение поступило от агентства. Отбор был очень строгий. Я побывала на кастингах в Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе и, к счастью, успешно их прошла», — говорит Митчисон.

Девушка сама не занимается боксом. Модель частенько заглядывает в тренажерный зал и на занятия по йоге. В детстве Митчисон смотрела бои по телевизору вместе со своим дедушкой, который в армии занимался боксом.

«Фанаты бокса отличаются от других. Иногда они меня удивляют в переписках на Instagram», — признается Митчисон. — Чем больше боев я работаю, тем в еще лучшую сторону меняется мое отношение к боксерам. Люди рискуют получить травмы и потерять работу в любую минуту. Для меня это необычный опыт быть рядом с такими энергичными людьми.

Работает Митчисон в паре с Жанирой Креметц. По ее словам, никаких разногласий между ними нет.

«Мы были знакомы с ней до того, как стали ринг-герлз. В рабочее время у нас хорошие отношения, как и в обычной жизни. Когда я бываю в Лас-Вегасе, где постоянно живет Жанира, мы с удовольствием встречаемся друг с другом — можем выпить вина, например», — говорит Митчисон.

После боя Головкин — Джейкобс Митчисон вернется в Лос-Анджелес, где снимется для бренда нижнего белья. В конце марта она отправится в командировку в Мексику, а после этого — на этап гонок NASСAR. «Очень-очень буду занята в ближайшее время», — говорит о своем графике Митчесон.

Бой Головкин — Джейкобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Трансляция вечера бокса начнется в 8:00 по времени Астаны на телеканалах «Казахстан» и KazSport. Поединок Головкина ориентировочно стартует в 9:40.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
18 марта

"Главное вышел спокойно, тайминг, дистанция, хоп-хоп, отработал". Народный акын поддержал Головкина перед боем с Джейкобсом

"Ученые" ESPN изучили происхождение разрушительной силы удара Головкина

Шуменов дал прогноз на бой Головкин - Джейкобс и рассказал об уникальности GGG