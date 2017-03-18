Отправлявший Джейкобса в нокдаун Мора предсказал американцу досрочное поражение от Головкина
Экс-чемпион мира в первом среднем весе американский боксер Серхио Мора сделал прогноз на бой своего бывшего соперника и соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) КО).
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«Джейкобс будет в лучшей форме за свою жизнь и выйдет на ринг с большой уверенностью. Но проблема в том, что Головкин выходит с таким же настроем на каждый свой бой. Я был бы рад посмотреть на то, как Джейкобс побьет Головкина, но не думаю, что это случится. После взвешивания Джейкобс выглядит крупным, так что поединок продлится некоторое количество раундов. Он бьет так же сильно, как Головкин, но ему не хватает техники. Я считаю, что победит техника и точная мощь. Ставлю на победу Головкина нокаутом в девятом раунде», — сказал Мора в беседе с Ring TV.
Напомним, Мора дважды встречался с Джейкобсом. Их первый бой прошел 1 августа 2015 года в
Реванш состоялся 9 сентября в американском Рединге на Santander Arena. На этот раз Джейкобс победил техническим нокаутом в седьмом раунде. Причем Мора по ходу боя пять раз был в нокдауне — в четвертом, пятом раундах и трижды в седьмом.
Бой Головкин — Джейкобс состоится утром 19 марта в
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