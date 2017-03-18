Шарибаев о победе над мексиканцем: Некоторые зрители назвали меня вторым GGG

«Я безумно рад, что победил, — делится эмоциями Айдар после боя. — Старался сделать все, чтобы не довести дело до судейских записок. Я очень хотел победить нокаутом. Соперник попался непростой, крепкий орешек. Пришлось хорошо потрудиться, чтобы перехитрить его и одержать верх. Безусловно, дебют в Америке против сильного боксера это ценный опыт. После двухмесячной подготовки по системе кубинских специалистов (Осмири Ференадес и Лазаро Хименес — прим. авт.) я думаю, что хорошо усвоил все уроки и смог на практике показать все, чему научился. Во всяком случае, тренеры остались мной довольны. Зрители очень поддерживали меня, это хороший знак, значит им понравился мой бокс, некоторые даже называли меня второй GGG (смеется прим. авт.) Я посвящаю свою победу своей стране и всем болельщикам! Для меня большая честь поднять флаг Казахстана на американской земле. Я буду работать дальше, чтобы прославить свою родину далеко за ее пределами!», — прокомментировал Шарибаев.

Напомним, что Шарибаев, выступающий во втором полулегком весе, одержал пятую победу на профессиональном ринге. Поединок с 23-летним мексиканцем Габиной Кота (19−7−1, 17 КО) состоялся в рамках вечера бокса в Тампе (Флорида, США). Казахстанец в первом раунде отправил соперника в нокдаун, а в пятом мексиканец отказался продолжать бой.