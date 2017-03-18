Головкин: С Джейкобсом — мой самый большой бой. В этот раз все опаснее и серьезнее
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) отметил сложность предстоящего боя с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Это мой самый большой бой. Я понимаю это и очень взволнован. Мои последние два поединка не были самыми трудными. А это Madison Square Garden,
Ранее сам Джейкобс заявил, что превосходит Головкина и намерен это доказать на ринге. В то же время американец признался, что уважает соперника.
Бой Головкин — Джейкобс состоится на арене Madison Square Garden в
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