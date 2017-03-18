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https://sport.mail.ru/news/boxing/29120431/
18 марта 2017, 9:30 | Бокс | Vesti.kz

Головкин: С Джейкобсом — мой самый большой бой. В этот раз все опаснее и серьезнее

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) отметил сложность предстоящего боя с обладателем пояса «регулярного» чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Это мой самый большой бой. Я понимаю это и очень взволнован. Мои последние два поединка не были самыми трудными. А это Madison Square Garden, Нью-Йорк, pay-per-view… первый класс. Дэниэл отлично выглядит, надеюсь, он подготовился лучшим образом. Другие боксеры, все, ему помогали. В этот раз все опаснее и серьезнее», — цитирует Головкина Boxingscene.com.

Ранее сам Джейкобс заявил, что превосходит Головкина и намерен это доказать на ринге. В то же время американец признался, что уважает соперника.

Бой Головкин — Джейкобс состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке утром 19 марта по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Казахстан» и KazSport. Ранее стало известно, что американец получит рекордный в своей карьере гонорар за этот поединок.

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