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«Это мой самый большой бой. Я понимаю это и очень взволнован. Мои последние два поединка не были самыми трудными. А это Madison Square Garden, Нью-Йорк, pay-per-view… первый класс. Дэниэл отлично выглядит, надеюсь, он подготовился лучшим образом. Другие боксеры, все, ему помогали. В этот раз все опаснее и серьезнее», — цитирует Головкина Boxingscene.com.

Ранее сам Джейкобс заявил, что превосходит Головкина и намерен это доказать на ринге. В то же время американец признался, что уважает соперника.