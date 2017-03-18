Айдар Шарибаев одержал пятую победу на профи-ринге

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Поединок с 23-летним мексиканцем Габиной Кота (19−7−1, 17 КО) состоялся в рамках вечера бокса в Тампе (Флорида, США). Накануне оба боксера успешно уложились в весовой лимит до 130 фунтов и в полной готовности подошли к бою.

Бой прошел под доминированием казахстанца. В пятом раунде Шарибаев отправил соперника в нокдаун, после которого Габина Кота не сумел оправиться до конца отсчета рефери. Таким образом, Айдар Шарибаев в четвертый раз в карьере выиграл бой нокаутом.

Добавим, что для Шарибаева эта победа стала пятой в карьере в пяти проведенных поединках. Соперник же потерпел восьмое поражение в карьере. В последних 10 поединках мексиканец выигрывал лишь трижды.