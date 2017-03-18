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https://sport.mail.ru/news/boxing/29120355/
18 марта 2017, 9:13 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Я лучший боец, чем Головкин. Пришло время это доказать

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) рассказал о своем плане на предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

Американский боксер рассказал о своем плане на бой с GGG. Увеличить
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«Головкин — номер один. У него есть титулы и впечатляющее резюме. Я уважаю его, он искусный боец. Но думаю, что я лучший боец, чем он. Пришло время доказать это. Я превосхожу его по скорости, мой план — быть лучшим и использовать свои лучшие качества.

Я из Нью-Йорка. Я сотворил немало истории в MSG, теперь все идет по кругу. Я жил ради этого момента и не собираюсь бояться, — цитирует Джейкобса BoxingScene.com.

Бой Головкин — Джейкобс состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке утром 19 марта по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Казахстан» и KazSport. Ранее стало известно, что американец получит рекордный в своей карьере гонорар за этот поединок.

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