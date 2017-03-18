Джейкобс: Я лучший боец, чем Головкин. Пришло время это доказать
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) рассказал о своем плане на предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
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«Головкин — номер один. У него есть титулы и впечатляющее резюме. Я уважаю его, он искусный боец. Но думаю, что я лучший боец, чем он. Пришло время доказать это. Я превосхожу его по скорости, мой план — быть лучшим и использовать свои лучшие качества.
Я из
Бой Головкин — Джейкобс состоится на арене Madison Square Garden в
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