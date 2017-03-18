Джейкобс: Я лучший боец, чем Головкин. Пришло время это доказать

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Головкин — номер один. У него есть титулы и впечатляющее резюме. Я уважаю его, он искусный боец. Но думаю, что я лучший боец, чем он. Пришло время доказать это. Я превосхожу его по скорости, мой план — быть лучшим и использовать свои лучшие качества.

Я из Нью-Йорка. Я сотворил немало истории в MSG, теперь все идет по кругу. Я жил ради этого момента и не собираюсь бояться, — цитирует Джейкобса BoxingScene.com.