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18 марта 2017, 8:59 | Бокс | Vesti.kz

Василий Левит победил россиянина в финале «малого чемпионата мира»

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро казахстанский боксер Василий Левит стал победителем международного турнира в немецком Галле, именуемого также как «малый чемпионат мира», передает корреспондент Vesti.kz.

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В финале весовой категории до 91 килограмма Левит встречался с россиянином Владимир Узунян. В итоге казахстанец одержал победу единогласным решением судей (5:0).

Также «золото» «малого чемпионата мира» выиграли еще три представителя Казахстана. Это Азамат Исакулов (до 52 килограммов), победивший в финале другого россиянина Овика Оганесяна (4:1), Абильхан Аманкул (75), одолевший в третьем раунде Макса ван дер Паса из Нидерландов (победа ввиду невозможности продолжать бой), и Камшыбек Кункабаев (свыше 91), взявший верх над украинцем Андрее Городецким (5:0).

Еще один казахстанский боксер Абылайхан Жусупов (69) в своем финале уступил Абассу Барау из Германии (1:4).

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