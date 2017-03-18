«Геннадий — это стоячая мишень». Три известных тренера рассказали, как побить Головкина
Три известных британских тренера Джо Галахер, Питер Фьюри и Гари Локетт рассказали о том, как побить непобежденного чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
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«Выйти на ринг с Головкиным — это очень напряженный психологический момент. Когда его соперники пропускают первый удар у них наступает шок от того, как сильно он бьет. И далее, весь их сценарий боя теряется. Как ему удается это? Я думаю, что весь секрет в природной мощи этого персонажа.
К тому же, дело не только в силе. Многие забывают о том, что GGG олимпиец и имеет очень богатый опыт любительских выступлений. У него отличная работа ног, он ловко режет углы и постоянно давит на вас. Он аккуратный и очень хитрый боксер.
Келл Брук прекрасно с ним справлялся, пока не подвернул лодыжку. Первые четыре раунда он старался выложиться по полной, выбрасывал очень тяжелые удары. Его хватило бы в таком темпе максимум на восемь раундов. А так пришлось бы работать все 36 минут, чего бы он не смог сделать.
Но GGG не непобедим. Костя Цзю был таким, пока не встретился с Винсом Филиппом. Головкин отбрасывает соперников назад за счет ударной мощи. Но при этом сам готов пропустить. Мейвезер, к примеру, полная его противоположность. Он не дает себя ударить. А Головкин — это стоячая мишень, такая у него тактика, с помощью которой, он обманывает ваше сознание.
Головкина нужно вытянуть на себя. Нужно держать его на джебе, когда он идет вперед. И нужно быть достаточно жестким бойцом, чтобы не растеряться, пропустив от него пару ударов. Вовремя проваливать его. Нужно работать на дистанции, на которой он не может достать вас.
Другими словами, вам нужно быть на 100 процентов выносливым боксером, достаточно умелым и иметь неплохой удар. Дэнни жесткий соперник, но его не хватит на весь бой. С этим мог бы справиться Билли Джо Сондерс, но в любом случае — бой с Головкиным огромный риск., — считает Гари Локетт.
«Я верю в то, что всех можно победить. Непобедимых нет. В бою у каждого есть шанс. Я вижу слабые места в защите Головкина. Но нужен
Сила удара Головкина сродни
Он пользуется своими природными данными, что я описал выше. К тому же, его неповоротливость и прямолинейность — это обман. Он очень быстр на ногах, когда нужно. Если вы не панчер, то он позволит вам идти вперед и будет принимать ваши удары, пока вы не устанете. Так уже было с Мартином Мюрреем. Головкин позволил ему поработать и побить себя, а как только он устал — GGG пошел вперед и сломал его. То же самое было с Келлом Бруком. С Кертисом Стивенсом, который умеет бить, Головкин работал
Боксер, который сумеет побить Геннадия будет очень умным парнем со стальным телом, тактическим гением. Он должен будет лишить Головкина его главного оружия — силы. Нужно показать, что вы не менее сильны, пусть не ударно, но тактически. Вот что значит бокс. На мой взгляд, тактика и навыки всегда победят грубую силу. Нужен боксер, который умеет работать и на дальнем расстоянии и в инсайде. Нужно уметь вязать Головкина, но главное — обстреливать его с дистанции. И рано или поздно — Головкин устанет от накопительного эффекта принятых ударов.
Вы можете обвинить меня в предвзятости, но у Билли Джо Сондерса есть все для победы. При должной подготовке Билли создаст ему массу проблем, учитывая, что он еще и левша. У него хорошая выносливость, хорошая челюсть, тайминг. Но, все это рассуждения, — отметил Питер Фьюри.
«В первую очередь, надо определить сильный стороны Головкина.
Он очень стойкий боец. Он режет углы, он бьет из всевозможных позиций. Но главное — его хладнокровие в ринге. Он не тратит много сил, он делает все очень аккуратно и расчетливо. Он был бы элитным бойцом, даже если бы не нокаутировал всех подряд, поверьте.
Геннадия почти не за что критиковать, но все же, не думаю, что он непобедим. Он далеко не самый крупный средневес, да еще и годы идут, его часы тикают. Ему уже 35 лет. В последних боях он принял слишком много ударов, прежде чем отгрузил в голову соперникам пару своих бомб. Если так пойдет и дальше, то
Я не думаю, что сегодня есть много боксеров, что могут разобраться с силой Головкина тактически, как сделал Шугар Рэй с Хаглером. 12 раундов боксировать с ним смогут единицы. Мартин Мюррей делал все как надо, но сил ему не хватило. Неплохие шансы были бы у Эрисланди Лары, но я не думаю, что он вытянет. А вот нестандартный Крис
Но как по мне — нужен
Я считаю, что Головкина способен побить «Канело». Несмотря на количество нокаутов, Головкин не лучший боец в инсайде. А Альварес как и все мексиканцы, хорош в этом. Канело сумеет отработать корпус Головкину, что выключит и без того немолодые ноги GGG. А потом Альварес сумеет добить его, — считает Джо Галахер.
Напомним, что 18 марта в
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