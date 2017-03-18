«Выйти на ринг с Головкиным — это очень напряженный психологический момент. Когда его соперники пропускают первый удар у них наступает шок от того, как сильно он бьет. И далее, весь их сценарий боя теряется. Как ему удается это? Я думаю, что весь секрет в природной мощи этого персонажа.

К тому же, дело не только в силе. Многие забывают о том, что GGG олимпиец и имеет очень богатый опыт любительских выступлений. У него отличная работа ног, он ловко режет углы и постоянно давит на вас. Он аккуратный и очень хитрый боксер.

Келл Брук прекрасно с ним справлялся, пока не подвернул лодыжку. Первые четыре раунда он старался выложиться по полной, выбрасывал очень тяжелые удары. Его хватило бы в таком темпе максимум на восемь раундов. А так пришлось бы работать все 36 минут, чего бы он не смог сделать.

Но GGG не непобедим. Костя Цзю был таким, пока не встретился с Винсом Филиппом. Головкин отбрасывает соперников назад за счет ударной мощи. Но при этом сам готов пропустить. Мейвезер, к примеру, полная его противоположность. Он не дает себя ударить. А Головкин — это стоячая мишень, такая у него тактика, с помощью которой, он обманывает ваше сознание.

Головкина нужно вытянуть на себя. Нужно держать его на джебе, когда он идет вперед. И нужно быть достаточно жестким бойцом, чтобы не растеряться, пропустив от него пару ударов. Вовремя проваливать его. Нужно работать на дистанции, на которой он не может достать вас.

Другими словами, вам нужно быть на 100 процентов выносливым боксером, достаточно умелым и иметь неплохой удар. Дэнни жесткий соперник, но его не хватит на весь бой. С этим мог бы справиться Билли Джо Сондерс, но в любом случае — бой с Головкиным огромный риск., — считает Гари Локетт.

«Я верю в то, что всех можно победить. Непобедимых нет. В бою у каждого есть шанс. Я вижу слабые места в защите Головкина. Но нужен очень-очень специфический боксер, чтобы его побить.

Сила удара Головкина сродни каких-то запрещенных препаратов. Что-то такое, что нельзя объяснить. У него есть природная мощь, которая позволяет ему выбрасывать удары с силой удара молотом. У него есть все, чтобы быть крутым боксером: мастерство, сила и крепкий подбородок.

Он пользуется своими природными данными, что я описал выше. К тому же, его неповоротливость и прямолинейность — это обман. Он очень быстр на ногах, когда нужно. Если вы не панчер, то он позволит вам идти вперед и будет принимать ваши удары, пока вы не устанете. Так уже было с Мартином Мюрреем. Головкин позволил ему поработать и побить себя, а как только он устал — GGG пошел вперед и сломал его. То же самое было с Келлом Бруком. С Кертисом Стивенсом, который умеет бить, Головкин работал по-другому.

Боксер, который сумеет побить Геннадия будет очень умным парнем со стальным телом, тактическим гением. Он должен будет лишить Головкина его главного оружия — силы. Нужно показать, что вы не менее сильны, пусть не ударно, но тактически. Вот что значит бокс. На мой взгляд, тактика и навыки всегда победят грубую силу. Нужен боксер, который умеет работать и на дальнем расстоянии и в инсайде. Нужно уметь вязать Головкина, но главное — обстреливать его с дистанции. И рано или поздно — Головкин устанет от накопительного эффекта принятых ударов.

Вы можете обвинить меня в предвзятости, но у Билли Джо Сондерса есть все для победы. При должной подготовке Билли создаст ему массу проблем, учитывая, что он еще и левша. У него хорошая выносливость, хорошая челюсть, тайминг. Но, все это рассуждения, — отметил Питер Фьюри.

«В первую очередь, надо определить сильный стороны Головкина. Из-за его репутации нокаутера все забыли о том, что он чемпион мира в любителях и серебрянный чемпион ОИ. Он прошел большой путь в любителях, прежде чем стать грозой в профи.

Он очень стойкий боец. Он режет углы, он бьет из всевозможных позиций. Но главное — его хладнокровие в ринге. Он не тратит много сил, он делает все очень аккуратно и расчетливо. Он был бы элитным бойцом, даже если бы не нокаутировал всех подряд, поверьте.

Геннадия почти не за что критиковать, но все же, не думаю, что он непобедим. Он далеко не самый крупный средневес, да еще и годы идут, его часы тикают. Ему уже 35 лет. В последних боях он принял слишком много ударов, прежде чем отгрузил в голову соперникам пару своих бомб. Если так пойдет и дальше, то когда-то он не выдержит и упадет сам. Ему нельзя работать в той же манере, что и в бою с Бруком, против такого крупного и крутого парня, как Джейкобс.

Я не думаю, что сегодня есть много боксеров, что могут разобраться с силой Головкина тактически, как сделал Шугар Рэй с Хаглером. 12 раундов боксировать с ним смогут единицы. Мартин Мюррей делал все как надо, но сил ему не хватило. Неплохие шансы были бы у Эрисланди Лары, но я не думаю, что он вытянет. А вот нестандартный Крис Юбенк-младший вполне мог бы завалить Головкина апперкотами до победы.

Но как по мне — нужен кто-то, кто похож на Головкина. Кто не побоится войти в гущу событий, завалит его ударами и выдержит ответку. Как это делал Джон Мугаби с Хаглером. Джейкобс может ударить, пойти вразмен, но у него есть слабые места, которыми воспользуется Геннадий.

Я считаю, что Головкина способен побить «Канело». Несмотря на количество нокаутов, Головкин не лучший боец в инсайде. А Альварес как и все мексиканцы, хорош в этом. Канело сумеет отработать корпус Головкину, что выключит и без того немолодые ноги GGG. А потом Альварес сумеет добить его, — считает Джо Галахер.