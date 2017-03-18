Мурат Гассиев объяснил, почему не спаррингует с Головкиным и сделал прогноз на его бой с Джейкобсом
Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев рассказал, почему не спаррингует с WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), а также сделал прогноз на бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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«Это классный бой для нас всех, 50 на 50, — заявил Гассиев в интервью garneksports. — Джейкобс, конечно, крутой боец, с ударом и мощью, который будет хорошей проверкой для GGG. Тренировки у него прошли замечательно, было много хороших спаррингеров. Он отлично справился. Думаю, результат этого мы увидим в субботу.
Спарринговал ли я с ним? Пока нет, возможно, в будущем… Он слишком силен для меня. Мой прогноз? Впечатляющий нокаут от Головкина в шестом раунде.
Добавим, что Гассиев тренируется вместе с Головкиным в одном зале под руководством Абеля Санчеса. Последний называет россиянина вторым GGG.
Бой Головкин — Джейкобс состоится в
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