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https://sport.mail.ru/news/boxing/29120225/
18 марта 2017, 8:44 | Бокс | Vesti.kz

Мурат Гассиев объяснил, почему не спаррингует с Головкиным и сделал прогноз на его бой с Джейкобсом

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев рассказал, почему не спаррингует с WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), а также сделал прогноз на бой казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

Россиянин тренируется вместе с GGG в одном зале под руководством Абеля Санчеса. Увеличить
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«Это классный бой для нас всех, 50 на 50, — заявил Гассиев в интервью garneksports. — Джейкобс, конечно, крутой боец, с ударом и мощью, который будет хорошей проверкой для GGG. Тренировки у него прошли замечательно, было много хороших спаррингеров. Он отлично справился. Думаю, результат этого мы увидим в субботу.

Спарринговал ли я с ним? Пока нет, возможно, в будущем… Он слишком силен для меня. Мой прогноз? Впечатляющий нокаут от Головкина в шестом раунде.

Добавим, что Гассиев тренируется вместе с Головкиным в одном зале под руководством Абеля Санчеса. Последний называет россиянина вторым GGG.

Бой Головкин — Джейкобс состоится в Нью-Йорке утром 19 марта по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Казахстан» и KazSport. Ранее стало известно, что американец получит рекордный в своей карьере гонорар за этот поединок.

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