Мурат Гассиев объяснил, почему не спаррингует с Головкиным и сделал прогноз на его бой с Джейкобсом

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«Это классный бой для нас всех, 50 на 50, — заявил Гассиев в интервью garneksports. — Джейкобс, конечно, крутой боец, с ударом и мощью, который будет хорошей проверкой для GGG. Тренировки у него прошли замечательно, было много хороших спаррингеров. Он отлично справился. Думаю, результат этого мы увидим в субботу.

Спарринговал ли я с ним? Пока нет, возможно, в будущем… Он слишком силен для меня. Мой прогноз? Впечатляющий нокаут от Головкина в шестом раунде.

Добавим, что Гассиев тренируется вместе с Головкиным в одном зале под руководством Абеля Санчеса. Последний называет россиянина вторым GGG.