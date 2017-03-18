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https://sport.mail.ru/news/boxing/29119707/
18 марта 2017, 1:07 | Бокс | ТАСС

Россиянин Шахназарян завоевал титул Интернационального чемпиона WBC

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россиянин Айк Шахназарян завоевал титул Интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Москве он выиграл у филиппинца Ала Риверы по очкам единогласным решением судей.

В 12-раундовом поединке в Москве Айк Шахназарян победил филиппинца Ала Риверу по очкам единогласным решением судей. Увеличить
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За исключением первого раунда, который соперники провели в разведке, филиппинец действовал первым номером и был активнее россиянина. Но Шахназарян удачнее боксировал на отходах и контратаках, часто перемещаясь под правую, небьющую руку противника. Ривера действовал в силовой манере, но не мог угнаться за соперником, а в 8-м раунде подустал и в концовке выглядел уже заметно хуже хозяина ринга.

23-летний Шахназарян одержал 20-ю победу (10 — нокаутом) при двух поражениях. Этот титул стал для него пятым в карьере. В рейтинге WBC он занимает 14-е место.

В 2015 году Шахназарян проиграл соотечественнику Эдуарду Трояновскому, ставшему затем чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), с тех пор Шахназарян одержал пятую победу подряд. 23-летний Ривера потерпел третье поражение при 17 победах (15 — нокаутом). В рейтинге WBC он занимает 15-ю строчку.

В другом поединке россиянин Самвел Саргсян завоевал серебряный титул Интернационального чемпиона WBC в весе до 63,5 кг. В 10-раундовом поединке он выиграл у соотечественника Евгения Павко по очкам единогласным решением судей. В послужном списке 26-летнего Саргсяна 16 побед (9 — нокаутом), ни одного поражения, он занимает 17-е место в рейтинге WBC. 26-летний Павко потерпел первое поражение при 15 победах (10 — нокаутом) и одной ничьей.
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