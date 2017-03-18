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18 марта 2017, 0:12 | Бокс | Чемпионат.com

Сергей Кузьмин узнал имя своего следующего соперника

14 апреля в Оксон Хилле (штат Мэриленд) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола (9−0, 7 КО) против Самуэля Кларксона.

Сегодня же стало известно, что в андеркарде этой встречи состоится поединок ещё одного россиянина — перспективного супертяжеловеса Сергея Кузьмина (9−0, 6 КО). Его соперником стал американец Джой Давейко (17−4−3, 10 КО), об этом сообщает официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Предыдущее выступление Кузьмина датировано 23 февраля, тогда на вечере бокса в Нижнем Тагиле он одержал победу техническим нокаутом над Вацлавом Пейсаром (11−4, 9 КО).
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