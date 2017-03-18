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18 марта 2017, 0:02 | Бокс | Советский спорт

Мэйвезеру заплатили пять миллионов рублей за мастер-класс в Москве

Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший провел мастер-класс в Москве. За это он получил серьезный гонорар.

Знаменитый американский боксер <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйвезер-младший</nobr> провел <nobr>мастер-класс</nobr> в Москве. За это он получил серьезный гонорар. Увеличить
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Как сообщают «Известия», спортсмен заработал около пяти миллионов рублей. Так, билеты в три первых ряда стоили 50 000 рублей. Билеты на самые дешевые места, поступившие в открытую продажу, стоили 15 000 рублей.

«Флойд Мэйвезер — не только самый популярный, но и самый высокооплачиваемый боксер в мире. Время Мэйвезера-младшего стоит очень дорого, как и навыки, которыми он готов поделиться. Любой любитель бокса понимает, за что именно он заплатил такие деньги.

Я не могу комментировать сумму, которую Мейвезер получил за проведенный мастер-класс в России, но когда мы говорим о таких спортсменах, нужно понимать: тут фигурируют цифры как минимум с шестью нулями, — сказал один из организатор тура Олег Захаров.

Напомним, что Мэйвезер также посетил Чечню по приглашению Размана Кадырова.
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