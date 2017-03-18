Мэйвезеру заплатили пять миллионов рублей за мастер-класс в Москве
Знаменитый американский боксер Флойд
Мэйвезер-младший провел мастер-класс в Москве. За это он получил серьезный гонорар.
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Как сообщают «Известия», спортсмен заработал около пяти миллионов рублей. Так, билеты в три первых ряда стоили 50 000 рублей. Билеты на самые дешевые места, поступившие в открытую продажу, стоили 15 000 рублей.
«Флойд Мэйвезер — не только самый популярный, но и самый высокооплачиваемый боксер в мире. Время
Я не могу комментировать сумму, которую Мейвезер получил за проведенный
Напомним, что Мэйвезер также посетил Чечню по приглашению Размана Кадырова.
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