Головкин пообещал судье сохранить жизнь Джейкобсу

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«Будьте уверены, он [Дэниэл Джейкобс] останется теплым!» — написал Головкин Ледерману в твиттере.



Ранее Геннадий говорил, что не хочет «убивать или уничтожать» Джейкобса, подчеркивая, что «это бокс, просто бокс».



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По астанинскому времени поединок начнется 19 марта в 09:40.