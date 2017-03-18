Головкин пообещал судье сохранить жизнь Джейкобсу
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) обратился к независимому судье американского телеканала НВО Харольду Ледерману, сообщает Sports.kz.
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«Будьте уверены, он [Дэниэл Джейкобс] останется теплым!» — написал Головкин Ледерману в твиттере.
Ранее Геннадий говорил, что не хочет «убивать или уничтожать» Джейкобса, подчеркивая, что «это бокс, просто бокс».
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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