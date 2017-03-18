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18 марта 2017, 0:00 | Бокс | Sports.kz

Головкин пообещал судье сохранить жизнь Джейкобсу

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) обратился к независимому судье американского телеканала НВО Харольду Ледерману, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) обратился к независимому судье американского телеканала <span class=error>НВО</span> <span class=error>Харольду</span> <span class=error>Ледерману</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Будьте уверены, он [Дэниэл Джейкобс] останется теплым!» — написал Головкин Ледерману в твиттере.

Ранее Геннадий говорил, что не хочет «убивать или уничтожать» Джейкобса, подчеркивая, что «это бокс, просто бокс».

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По астанинскому времени поединок начнется 19 марта в 09:40.

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