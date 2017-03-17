Джейкобс считает бой с Головкиным психологической войной

— Я отлично себя чувствую, я уверен в себе. У меня есть все необходимые боксерские навыки, но это, в первую очередь, психологическая война. В этом плане я зверь, воин. Я не боюсь Головкина и готов забрать у него пояса! Чего ждать фанатам? Фейерверка. Они увидят меня в лучшей форме! — заявил Джейкобс.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По астанинскому времени поединок начнется 19 марта в 09:40.