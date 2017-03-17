Джейкобс считает бой с Головкиным психологической войной
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) прокомментировал в интервью ESPN свой предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я отлично себя чувствую, я уверен в себе. У меня есть все необходимые боксерские навыки, но это, в первую очередь, психологическая война. В этом плане я зверь, воин. Я не боюсь Головкина и готов забрать у него пояса! Чего ждать фанатам? Фейерверка. Они увидят меня в лучшей форме! — заявил Джейкобс.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter