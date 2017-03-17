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17 марта 2017, 23:53 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс считает бой с Головкиным психологической войной

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) прокомментировал в интервью ESPN свой предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) прокомментировал в интервью <span class=error>ESPN</span> свой предстоящий бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я отлично себя чувствую, я уверен в себе. У меня есть все необходимые боксерские навыки, но это, в первую очередь, психологическая война. В этом плане я зверь, воин. Я не боюсь Головкина и готов забрать у него пояса! Чего ждать фанатам? Фейерверка. Они увидят меня в лучшей форме! — заявил Джейкобс.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По астанинскому времени поединок начнется 19 марта в 09:40.

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