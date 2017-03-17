Матчмейкер назвал слабые стороны Головкина
Матчмейкер промоутерской компании Roc Nation Sports Эрик Боттер поделился мнением о бое Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Думаю, Джейкобс выдаст хороший бой. Хотя, несмотря на то, что он значительно прибавил, он все еще не в лиге Головкина: GGG нокаутирует его в девяти раундах. Главные же слабые стороны Головкина — это его самоуверенность и то, что ему скучно. Не думаю, что этот вызов заставит его скучать, но, возможно, он будет немного самоуверенным — он уверен, что Джейкобс не сможет побеспокоить его. Дэнни выглядит как молодой Монсон. Думаю, его бой с Головкиным может стать классикой, — цитирует Боттера Ring TV.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter