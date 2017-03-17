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17 марта 2017, 23:36 | Бокс | Sports.kz

Матчмейкер назвал слабые стороны Головкина

Матчмейкер промоутерской компании Roc Nation Sports Эрик Боттер поделился мнением о бое Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Матчмейкер промоутерской компании Roc Nation Sports <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Боттер</span> поделился мнением о бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Думаю, Джейкобс выдаст хороший бой. Хотя, несмотря на то, что он значительно прибавил, он все еще не в лиге Головкина: GGG нокаутирует его в девяти раундах. Главные же слабые стороны Головкина — это его самоуверенность и то, что ему скучно. Не думаю, что этот вызов заставит его скучать, но, возможно, он будет немного самоуверенным — он уверен, что Джейкобс не сможет побеспокоить его. Дэнни выглядит как молодой Монсон. Думаю, его бой с Головкиным может стать классикой, — цитирует Боттера Ring TV.

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