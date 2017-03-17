Матчмейкер назвал слабые стороны Головкина

— Думаю, Джейкобс выдаст хороший бой. Хотя, несмотря на то, что он значительно прибавил, он все еще не в лиге Головкина: GGG нокаутирует его в девяти раундах. Главные же слабые стороны Головкина — это его самоуверенность и то, что ему скучно. Не думаю, что этот вызов заставит его скучать, но, возможно, он будет немного самоуверенным — он уверен, что Джейкобс не сможет побеспокоить его. Дэнни выглядит как молодой Монсон. Думаю, его бой с Головкиным может стать классикой, — цитирует Боттера Ring TV.